Uzun Süre Oyun Oynayan Çocuğun Bacağında Pıhtı Oluştu

Antalya’da yaşayan 15 yaşındaki Sinan Can Demir, uzun süre başından kalkmadığı oyun konsolu yüzünden ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Demir’e, bacağında oluşan toplar damar pıhtısı nedeniyle anjiyo yapıldı.

Yaz tatili boyunca oyun konsolunun başından kalkmayan Sinan Can Demir’in sol bacağında ağrı ve şişlik oluştu. Hastaneye başvuran çocuğun bacağında derin ven trombozu, yani toplar damar içinde pıhtı oluştuğu belirlendi. Kanın bacağında birikerek pıhtılaştığı belirtilen 15 yaşındaki genç, anjiyografik yöntemle pıhtı eritici tedavisi sayesinde sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut, hastanın bacaklarında ağrı ve şişlik şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu ve yapılan tetkikler sonucu derin ven trombozu tanısı konulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yani toplar damarında bir pıhtılaşma olduğunu tespit ettik. Kendisini sorguladığımda uzun süre bilgisayar başında oyun oynayarak zaman geçirdiğini öğrendik. Bunun damardaki pıhtılaşmayı tetiklediğini düşünüyoruz. Damar hasarı, genetik faktörler gibi risk faktörlerinin yanı sıra uzun süre hareketsiz kalmak da bu hastalığı tetikleyen unsurlardan biri. Anjiyografi adını verdiğimiz bir yöntemle htı oluşmuş damarın içine bir kateter yerleştirip pıhtı eritici ilaç uygulayarak damarın açılmasını sağladık. Şu anda damarı açıldı, sağlığına kavuştu, taburcu olmayı bekliyor.”

Hiç kalkmadan birkaç saat oturmanın bile büyük bir risk faktörü sayılabileceğini söyleyen Dr. Akbulut, “Onun için yarım saatte bir kalkmak ve bacakları hareket ettirmekte fayda var. Ama bu hastamız 5-6 saat konsol başında oyun oynamış. Neticede de böyle bir damar tıkanıklığı yaşadı ne yazık ki ama şimdi sağlığı iyi. Normal hayatına dönecek. Şimdi daha hareketli, aktif bir yaşantı sürmesini umuyoruz” dedi.

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Lisesi öğrenci olan Sinan Can Demir ise yaz tatili boyunca pek fazla hareketli olmadığını, zamanının büyük çoğunluğunu oyun oynayarak geçirdiğini söyleyerek başına gelenlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Evde sürekli oyun oynadım. O yüzden olduğunu düşünüyoruz. Günde en az 5-6 saat oyun konsolu başındaydım, savaş oyunları oynuyordum. Bağımlılık oluyor, oynadıkça bırakası gelmiyor insanın, zamanın geçtiğini anlamıyor. Daha sonra bacağımda ağrı hissetmeye başladım. Sonra hastaneye geldik ve teşhis konuldu. Böyle bir şey olabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Bundan sonra spora yöneleceğim. Bilgisayar oyununu bırakmak mümkün olmaz ama azaltmayı düşünüyorum. Benim yaşımdakilere önerim çok fazla bilgisayar oynamasınlar, hareket etsinler, spor yapsınlar. Bu bana iyi bir ders oldu. İnşallah üniversiteyi okuyabilirsem uçak mühendisi olmayı düşünüyorum.”