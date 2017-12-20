Herkesi Mod Yapmaya Teşvik Edecek Yeni Bağış Sistemi

Nexus Mods, mod yapımcılarını teşvik etmek için yeni bağış sistemini duyurdu.

Dünyanın en büyük video oyun mod platformlarından olan Nexus Mods, mod yapımcılarını destekleyecek yeni bir bağış sistemi üzerinde çalışıyor. 2018 yılının başında ortaya çıkacak bu yeni bağış sistemi, bu platforma mod ekleyen geliştiricileri mutlu etmek için yapılıyor.

2001 yılından beri düzenli olarak hizmet veren ve toplamda 10 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan Nexus Mods’un, Witcher 3, Skyrim gibi ünlü oyunlar için mod sağladığı biliniyor.

Yapılan duyuruda Nexus Mods’un mod geliştiricileri için benzersiz bir Bağış Puanı sistemi üzerinde çalıştığı açıklandı. Bu bağış sistemi günlük işlerinizi bırakmak için yeterli değil, ancak bu modları yazarken içtiğiniz içecekleri ödemeye yetecek kadar fazla olacağı düşünülüyor.

Nexus Mods, her ay sitenin reklam geliri ve premium hesap abonelerinden elde edilen paranın bir kısmını merkezi bir fon üzerine bağışlayacak. Bu ücretin 5000 ila 10.000 dolar olması bekleniyor. Buraya kullanıcılar isterlerse bağışta bulunarak bu ücreti artırabilecekler. Ayın sonunda bu ücretler toplanacak ve indirme sayısına göre bu para mod geliştiricilerine aktarılacak.

Spotify’nin şarkıcılara yaptığı ödeme sisteminin bir benzerini kullanacak Nexus Mods, 25.000 izlenen bir kişinin ortalama 50 dolar kazanmasını sağlayacak. Bunu detaylandırarak açıklamak gerekirse;

Diyelim ki 10.000(10.000.000 DP) dolarlık bir havuz var. O ay yapılan toplam indirme sayısı ise 5.000.000. Bu durumda her bir izlenme 2 DP olacak. Bir mod geliştiricisi aylık 25.000 indirmeye ulaştığında 50.000 DP’ye ulaşmış olacak. Bu 50.000 DP’yi dolara çevirirsek bu ay için 50 dolar demek. Dediğimiz gibi bu bağış bir iş sektörü yaratmak değil, mod yapımcılarını teşvik etmek amaçlı yapılıyor.