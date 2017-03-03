Oyun Modu Sayesinde Bilgisayarınız Daha Güçlü Olacak

Windows'ta beta aşamasında olan Oyun Modu, bilgisayarın özelliklerini sonuna kadar oyun moduna yönlendirecek. Aynı zamanda Xbox One ile Windows PC oyunları birleşecek.

Yaklaşık bir ay önce Windows 10 için gelecek oyun modu, test aşamasına girmişti. Modun test aşaması hız kesmeden devam ediyor.

Creaters Update ile gelecek güncellemede sistemlerin oyun performansı belirli oranda arttırılacak. Oyun modunun çalışma prensibi, oyun açıldığı zaman, sistem veya diğer programlar tarafından kullanılan donanımların en aza indirilmesi sağlanarak, gücün ağırlıklı olarak oyuna yöneltilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Bu hafta Game Developers Konferansı'nda Xbox Advanced Technology Group’tan Eric Watson konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada oyun modunu mevcut olan donanımla, mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamaya çalışan bir araç olarak nitelendirdi.

Bildiğiniz gibi PC’yi konsollardan ayıran en büyük özellik, PC’de oyun çalışırken bile arka planda tonlarca işlem yapılması. Microsoft, bu mod ile PC oyunculuğunun çalışma performansını konsollara benzetecek.

Ekran kartı hangi pencereye odaklanması gerektiğini zaten biliyor. O yüzden normalde de işlemin büyük kısmı oyuna yönleniyor. Ancak oyun modu olduğunda, hem ekran kartı daha fazla oyuna yönelecek, hem de diğer donanımlarda hangi pencereye odaklanması gerektiğini bilecekler. Ayrıca, oyun modunda GPU belleğinde daha fazla yer açılacak. Bu sayede daha kesintisiz bir performans sunulacak.

Oyuncular normalde istedikleri zaman oyun modunu açıp istedikleri zaman kapatabiliyor. Ancak oyun geliştiricileri, duruma göre oyunun varsayılan olarak oyun modunda başlamasını sağlayabiliyorlar.

Eric Watson, konuşmasının devamında Xbox One’a da değindi. Universal Windows Platform(UWP) uygulamalarını Xbox One’a getirmek isteyen geliştiriciler için birkaç şey söyleyen Eric, “Xbox One’da bu uygulamaları çalıştırmak için, Uygulama Performans kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor.” dedi. Watson’ın açıklamalarına göre uygulamalar, Xbox One’ın sekiz adet paylaşımlı işlemci çekirdeğine, sistemin ekran kartı performansının %50’sini geçmemesine ve toplamda 8GB olan belleğinden yalnızca 1GB kullanmaya dikkat etmeleri gerekiyor.

Açıkçası neden Xbox One’ı tam performansta kullanamıyorlar bilinmez ancak birçok Windows oyununda bunu yapmak bir nevi imkansız. Ekibin UWP’de daha fazla kaynak alan açmak için uğraştıklarını, bunun için deneysel “geliştirici beta”lar yaptıklarını belirten Watson, Xbox One’ı tam güç kullanmak isteyenlerin şu anda Xbox Development Kit kullanması gerektiğinin altını çiziyor.

Özetlemek gerekirse, uzun vadede PC oyunculuğu ile Xbox One’ın birleşmesi hedefleniyor. Kullanıcılar, özgürce iki platform arasında geçiş yapabilsin isteniyor. Açıkçası bu durum olduğunda Xbox bundan nasıl etkilenir, şu anda kestirmek güç.