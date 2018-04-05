Oyun Oynarken ki Discord Trollerinden Nasıl Kurtulursunuz?

Diskord'da tek tuşla kendinizi ve diğer herkesi nasıl susturacağınızı sizlere anlatıyoruz.

Arkadaşlarınızla birlikte Discord’da oyun oynarken sizi beklediklerinde sık sık şakayla karışık troll hareketlere maruz kalabilirsiniz. Hatta bu durum CS veya PUBG gibi sesli yönergeler gerektiren bir oyun esnasında işkence haline gelebiliyor.

Hatta daha fazla ses gerekliliği esnasında sizi engelleyen bu gürültüler zaman zaman ufak tartışmaların dahi çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle hem oyun zevkinizi hem de arkadaşlarınızla aranınızı bozmamak için tuş atayarak oyun içerisinden Discord’u sağırlaştırabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse “M” tuşuna atadığınızda arkadaşlarınızdan gelen ve sizden gelen tüm sesler susturulur. Ayrıca tekrar bastığınızda konuşmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu haberimizde sizlere adım adım Discord’u tek tuşla sağırlaştırmayı göstereceğiz.

Aşağıda yer alan "Ayarlar" kısmına tıklayınız.

Daha sonra gelen arayüzden “Tuş Atamaları” kısmına tıklayınız.

Açılan sekmeden kırmızı kareyle göstermiş olduğum “Bir Tuş Ata” kısmına tıklayınız.

“Eylem” sekmesini açtıktan sonra “Sağırlığı Aç/Kapa” kısmına tıklayınız.

Son olarak “Tuş Ataması” yazan yere tıklayıp dilediğiniz tuşa basıp, “Kaydı Durdur” demeniz yeterli olacaktır. İstenmeyen konuşmalardan korunmak isteyen her Discord kullanıcısına bu yöntemi öneririm.