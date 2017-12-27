Oyun Oynarken Gözümüzden Kaçan 10 İlginç Detay

Bazılarını bizim de yeni farkettiğimiz ilginç detaylar.

Çoğu zaman oyunun gidişatına dalıyoruz ve küçük ayrıntıları fark edemiyoruz. Oyun şirketlerinin oyunlarda gizledikleri bazı zekice detaylar var ki, bazen dikkat etmenin bile biraz üstü gerekiyor bunları görebilmemiz için. Bizde gözümüzden kaçan detayları bu başlık altında toplayalım dedik. İşte o detaylar:

1- Assassin's Creed 2

Oyunun başında “Press Enter” yazan ekranda hiçbir tuşa dokunmadan hatta mouse’u bile hareket ettirmeden 2 dakika boyunca bekleyince, gizli bir video ile karşılaşıyoruz.

2- Elektrikli sandalye (Call Of Duty - Black Ops)

Oyuna başlamadan önce direk space tuşuna basılı tutunca Alex Mason (oyundaki karakterimiz) birden bağlı olduğumuz elektrikli sandalyeden ellerini kurtarıp ayağa kalkıyor. (Buradaki amaç arkadaki bilgisayara hile kodlarını girebilmek) Örneğin: 3arc unlock (bütün bölümleri açma). Tekrar space'e basılı tutarak eski haline getirebiliyorsunuz.

3- Hayalet kız (Gta 5)

GTA 5'te gece 12 den sonra kanlı bir kayanın üstünde hayalet kız görünüyor. Deniz kenarında bir gezintiye ne dersiniz?

4-Meksika dalgası (Hitman-Blood Money)

Eğer A New Life görevinde, odasında uyuya kaldığında hedefinizi öldürmeden kolyesini çalabilirseniz ve iki çakmak gazı şişesini de bulup havuz başındaki barbeküye “Rig the barbeque” seçeneğini kullanırsanız, kadın barbeküyü yakarken patlama olduğunda, korumalar alkışlayıp Meksika dalgası yapıyorlar.

5- Epsilon (GTA San Andreas)

Eğer dağda bu adama çarparsanız size epsilonla alakalı bilgiler veriyor.

6- Zombiler (Half Life 2)

Eğer Half Life 2'deki zombilerin sesi ters çevirilirse 'help me!' (yardım edin) dedikleri duyuluyor.

7-Araba süren yaban domuzları (Far Cry)

Arabanızı taş merdiven bulunan bir yere bırakıp bir süre gezinirseniz geri döndüğünüzde 1 veya 2 yaban domuzunun arabanızı sürdüğünü görüyorsunuz.

8- DuckHunt

Atari'de çok oynadığımız bir oyun olan DuckHunt’da oyunun kullanım kılavuzunda yazsa bile pek çok kişinin bilmediği bir özellik var. Eğer single duck modda, ikinci kontrolörü diğer yuvaya takarsanız, ördekleri kontrol edebiliyorsunuz.

9- Krypt (Mortal Kombat - Komplete Edition)

Mortal Kombat Komplete Edition oyununda extras moduna girip Krypt denen yerde fazla gezerseniz bu ne olduğu belirsiz yaratık aniden önünüze çıkıyor.

10- Korkunçlu kadın (Call Of Duty - Black Ops 2)

Call Of Duty - Black Ops 2 zombi modda havai fişeklerin atıldığı tarafa doğru sniperle bakarsanız korkunçlu kadın diye tabir edilen bir surat aniden önünüze çıkıyor. (Çığlık sesi de duyuyorsunuz)