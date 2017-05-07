Oyun Oynayarak Para Kazanabileceğiniz 6 Yöntem!

Oyun oynayarak para kazanmak birçok kişinin hayalidir. Peki bunu nasıl, hangi mecralarda yapabilirsiniz? Fırsatlar, zorlukları ve potansiyel gelir elde etme yöntemleri nelerdir? İşte bu soruları cevapladık.

Kariyer seçerken verilen nasihatlerden biri şudur: “Hayatın boyunca hiç çalışmak istemiyorsan sadece sevdiğin işi yap!”. Bazıları bu durumu fazlasıyla ciddiye almış olacak ki, günümüzde yalnızca bilgisayar oyunu oynayarak geçimini sağlayan kişiler mevcut. Ancak bu durum size kolay yoldan para kazandıkları izlenimini vermesin! Çünkü oyun oynayarak para kazanmak, bir oyunda ustalaşmak gerçekten çok zor. Haliyle bu durum, oyun oynayarak para kazanan kişiyi olimpiyatlarda yarışmak için saatlerce çalışan bir sporcu gibi çalışmak zorunda bırakıyor. Ancak bu, yöntemlerden sadece biri. Canlı yayından oyun gazeteciliğine, rehber yazarlığından test uzmanlığına dek geniş bir alanda para kazanabilirsiniz.

1- Canlı Yayınlar

Canlı yayından para kazanmak için ya büyük bir kitleye sahip olmalı ya da küçük, fakat sadık bir kitleyi kendinize çekmelisiniz. Bu sayede bağış veya üyelik ücretiyle para kazanabilirsiniz. Günümüzde Twitch bu tarz işlerin yapıldığı en önemli site. Ancak Youtube Gaming de hızla büyüyor. Canlı yayın kitlesi kazanmak gerçekten çok zor. Ayrıca sadık kitle için çok sabırlı olmalısınız. Eğer bu işe gönül verdiyseniz, Open Broadcaster Software ile yayın yapmaya başlayabilirsiniz.

2- Rehberler

Yeni çıkan veya bir oyuna yeni başlamış kişiler için, bir oyun rehberi oluşturmak size para kazandıracaktır. İlk olarak bir site yapıp buradan reklam geliri elde edebilir, sonrasında PDF formatında e-kitaplar yazarak parayla satabilirsiniz. Rehber kitaplar oyun dünyasında gayet iş yapmaktadır. Ancak oyunu ayrıntılı bir şekilde oynayıp, güzel bir biçimde yazıya dökmelisiniz. İlk olarak popüler oyunlardan başlar, özellikle MMORPG oyunları için level rehberleri yazarsanız takipçi sayınız artacaktır.

3- Podcast ve Videolar

Günlük, haftalık veya aylık ses kayıtları veya oyun videoları çekerseniz bu şekilde reklamdan para kazanabilirsiniz. Ancak bu videolar, oyunlar hakkında kendi görüşlerinizi yansıtmalı. Karakterlerden bölümlere, ipuçlarından hilelere birçok konuya hakim olmalısınız. Video çekmenin zorluklarından biri prodüksiyon kalitesidir. Videolarınızı iyi editlemeli, video içeriğinin nasıl ilerleyeceğini planlamalı ve sıralı bir şekilde gitmelisiniz. Rastlantısallığı ne kadar azaltabilirseniz o kadar iyidir.

4- Oyun Turnuvaları ve Rekabet

Eğer bi e-spor müsabakasına katılabilecek kadar iyiyseniz, yaşam boyu size yetecek parayı kazanabilirsiniz. E-spor müsabakalarında PvP turnuvalarının galibine verilen ödüller genelde yüksek meblağlar oluyorlar. Popüler bir oyunda ustalaşırsanız bu turnuvalara katılıp büyük ödüle gözünüzü dikebilirsiniz. Ancak oyunu gece gündüz oynamalı, bütün ipuçları ve hilelere hakim olmalı ve sonunda da yaratıcı olarak kendi tarzınızı geliştirmelisiniz.

5- Oyun Gazeteciliği

Tek bir oyun, tür veya alan hakkında haberler yazarak para kazanabilirsiniz. Kendi sitenizi yaparak Patreon gibi yerlerde bağış toplayabilir veya var olan bir oyun dergisi/sitesi için çalışabilirsiniz. Bunun için alanınızı sıkı sıkıya belilemeli ve onun üzerine gitmelisiniz. Ancak unutmayın, gazetecilikte ciddi anlamda rekabet mevcut. Bunun için iyi yazmalı, iyi takip etmeli, iyi okumalı ve orjinal olmalısınız. Oyun sitelerindeki iş ilanlarına bakın ve örnek yazılar yazın. Bu yazılarla birlikte CV’nizi gönderin. İlk olarak ücretesiz veya ufak ücretlerle gönüllü olarak çalışın. Devamı gelecektir.

6- Oyun Testi Yapmak

Oyunların geliştirme aşamasında birçok teste tabi tutulması gerekir. Henüz piyasaya tam olarak çıkmamış oyunlarda geliştiricilerin bakmanızı söylediği açıkları arayıp bulmak, bunları döküman olarak hazırlamak gibi bir pozisyon olan test uzmanlığı pek de kolay değil. Hataları bulmaya yatkın bir zihniniz olmalı. Eğer bu pozisyona talipseniz; PlaytestCloud, BetaFamily ve benzerleri gibi sitelerden kendinize pozisyonlar bakabilirsiniz.

