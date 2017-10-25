80 ve 90'larda Çıkan Beyin Yakıcı Oyun Sektörü Reklamları

80 ve 90'lı yıllarda, henüz yeni yeni gelişmekte olan oyun sektöründe karşımıza çıkan en garip ve niyeti kötü 10 reklamı sizler için listeledik.

Günümüzde oyunun yapımına ayrılan bütçe kadar reklam bütçesi de ön planda tutuluyor. Reklam ve teknoloji sektörünün ilerlemesi ile ortaya çıkan reklamlar, çok daha kaliteli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Elbette bunun oluşması için uzun bir dönem gerekti. Günümüzde E3, Gamescom gibi devasa fuarlar var ve bu fuarlar sayesinde oyunlar, kendi reklamlarını çok daha iyi bir şekilde yapabiliyorlar.

80-90’lı yıllarda bu imkan oyun firmalarına verilmiyordu. Yeni yeni ayakları üzerinde durmaya başlayan oyun sektörü, dönemin trendine uyarak gazete ve dergilere reklamlar vererek oyun veya donanımlarını satmak istiyorlardı. Geçmişe dönüp baktığımızda günümüzün devasa firmalarının bile “saçma sapan” reklamlar yayınladığını görüyoruz. Bugün sizlere genel olarak “seks sattırır” politikasını benimsemiş, 80-90’lı yılların oyun sektörü reklamlarını sunacağız. Bunları görerek günümüzdeki oyun afişlerine şükredebiliriz. En azından afişine kadın koyduklarında oyunun içerisinde de oluyor.

Günümüzün en ünlü oyun firmalarından birisi olan Nintendo’nun Game Boy reklamı. Reklamdaki görselin tek bir amacı var.

Ah be SEGA, böyle bir reklamı neden yaparsın, niçin yaparsın, yahu hangi sebeple yaparsın?

“Boyut önemlidir” şeklinde bir sloganın altında böyle bir görsel koyarak çoğunluğu erkekten oluşan oyun sektöründe satış yaptıran bir başka oyun. Oyunun amacı balık tutmak. Görselde balık tutmayı göremeyen insanlar var.

Mortal Kombat çok güzel bir oyun, ancak bu şekilde oyun sattıramazlar gibi geliyor. Biz oyuncular dayak yemeyi değil, karakterlerimizi yönetmeyi seviyoruz. Neyse ki bu reklam türünden kısa sürede vazgeçilmiş.

Herhangi bir erkeğin bu pozisyonda o elindeki küçük ekrana bakması kadar saçma bir durum olmamalı. Tamam gamersın ama bu kadar da değil.

Hanım kızımızı bu kadar üzgün olmasını sağlayacak nasıl bir oyun olabilir ki?

Diğer reklamlar göz önüne alındığında muhteşem bir reklam olarak karşımıza çıkıyor. Kız cam bir fanusu kafasına takmışsa ne olur yani.

Atari reklamıyla birlikte en gerçekçi reklam. En azından oyun hakkında bir şeyler var. Tabii, arabanın üst tarafını görsek daha iyi olurdu, ama bu da bir şeydir.

Böyle bir afişle çıkan oyundan sizin beklentileriniz ne olurdu? Oyun afişlerinin oyuncuya oyunu tanıtması beklenir, bu olayı farklı açıdan ele almayı seçmiş.

Nintendo reklamları başka boyutta yaratıyor olmalı? Umarım bu reklamları yapan kişi emekli olmuş mutlu bir hayat geçiriyordur, her kimse resmen ciğerimizi sömürdü.