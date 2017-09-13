Oyun Tasarımında Önyargıyı Kaldırmayı Hedefleyen Program

Bir çok cinsten insanın yer aldığı dünyada, bazılarının hor görülerek ellerindeki şansın alınması gibi nahoş bir durumla karşı karşıyayız. Google Play ve Ideas United işbirliği ise işte bu önyargıları elimine etmeyi hedefleyen oyun tasarımcılarının fikirlerine destek vererek oyunlarını hayata getirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Bugün yayınlanan 'Infinite Deviation' adlı program, Google Computer Science (CS) in Media ve ‘Ideas United’ tarafından oluşturuldu. Programın amacı, temsil alanında yaşanan sorunları aşmak için üretkenlik ve bilgisayar bilimini olağandışı yöntemlerle bir araya getirmek. Yani; bilgisayar bilimi mensuplarının kadın, siyah ya da beyaz, LGBTQIA+ tipinde bir topluluk, bedensel özürleri olanlar ya da diğer yeterli sunum hakkına sahip olmayan gruplardan oluştuğu düşüncesini zihinlere kazıyacak şekilde.

Geçtiğimiz yıl Infinite Deviation, bilgisayar bilimi alanındaki önyargıları ortadan kaldırmak için öykü tadında kısa film serileri üretmişti. Şimdi ise bu programı oyun alanına taşımak için Google Play’le iş birliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Oyun sanayindekilerin sadece %23’ünün kadın olduğu, yalnızca %3’lük bir oranın ise Afroamerikan geliştiricilerden ibaret olduğu biliniyor. Google Play'in genç kızlara kendi oyunlarını yapmaları için bir şans vermeyi sağlamak için kadınların video oyun alanında kendilerini göstermelerini sağlamanın yanında, farklı ve muhalif sesleri oyun sahasına taşımak gibi bir misyonu da var. Söz konusu program, her geçmişten oyun tasarımcısının orijinal mobil oyun kavramı ortaya koyup, Google Play işbirliğiyle oyunlarını geliştirerek yayınlamalarına ve satışa sunmalarına imkan veriyor. Adaylar 9 Ekim tarihine kadar mobil oyun tasarılarını sunabilirler.

Sektörde uzman kişiler ve tasarımcılarca oluşturulan kurul tarafından seçilecek olan ilk üç fikrin sahiplerine oyunlarını Google Play’de sunmak için gerekli kaynak ve destek sağlanacak. Oyunlar yenilikçilik ve üretkenlik bazında değerlendirilecek olmakla birlikte aynı zamanda kendilerini temsil etmekte sorunlar yaşayan insanların sesine güç katacak orijinal hikayeler olmalarına da özen gösterilecek.

Programa başvuracak kişilerin iki yıldan az süreyle profesyonel oyun tasarımcısı olmaları gerekiyor. Programa nasıl başvurabileceğiniz gibi konularla ilgili daha fazla bilgi için infinitedeviation.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu programın geri plana itilen insanların sesini özgün oyunlarla desteklemek suretiyle bilgisayar bilimine daha olumlu katkılar sağlayacağını, önyargıları kıracağını ve aynı zamanda bir çok insanı eğlendirerek verilmek istenen mesajı kabullendireceğini umuyoruz.