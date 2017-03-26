Oyun Tutkunlarına 'Sonlarıyla Hakaret Eden' 7 Oyun!

Video oyunları tutkunları, büyük beklentiler güttükleri oyunların sonunda büyük hayal kırıklıklarına uğrarlar. Bu sonlardan en çarpıcı olanları sizin için derledik.

Bazen oyun tutkunları bir oyunu yıllar boyunca beklerler hatta bu oyunlarda karakterlerini geliştirmek ve tüm questleri çözmek için uzun saatlerini harcarlar. Maalesef bazı popüler yapımlar bunun karşılığında çok uzak sonlarla karşımıza çıkar. Hayal kırıklığından hayal kırıklığı beğendiniz bazı oyunları sizin için derledik. Eğer bu oyunları henüz bitirmediyseniz, lütfen "spoiler" içeren satırlara hazırlıklı olun.

Mass Effect 3

Çok az oyun Mass Effect 3 kadar oyun müdavimlerine hakaret etmiştir.Saatler süren karakter gelişimlerin, romantik ilişkiler, takım arasındaki iletişimin düzeltilmesi için çaba gösterdiğimiz yapımın sonunda ne görürüz? Mavi, kırmızı ve yeşil opsiyonlar: Kontrol edin, her şeyi kontrol edin veya senkronizasyon kurun. Bioware tepkiler üzerine bir DLC geliştirdi ve oyuna daha uygun bir son sundu.

Borderlands

Hızlı oyuncularından biriyseniz 5-30 saat, ya da ayrıntıcı iseniz en fazla 60 saat sonra oyunun sonuna ulaşırsınız. Borderlands, oyuncuların Apps Kasası'ndaki görevkerini çok hoş olmayan bir sürpriz ile ödüllendirir. Daha önce öğrendiğimiz gibi, Apps Kasası her 200 yılda bir açılabilir. Ödül alanın fantastik koruyucus Destroyer'ın işini bitirdikten sonra bile Apps Kasası 200 yıl daha mühürlenir. Kısacası o kasadan bir şey elde etmeniz hayaldir.

No Man's Sky

Başka büyük bir hayal kırıklığı daha... Oyuncular sona gelip, Galaksinin Merkezine ulaşında yalnızca ve yalnızca bomboş, izole ve çorak bir dünyaya ulaşır. Kısacası yeni bir oyuna giriş olduğunu düşünün. Başka türlüsü hiçbir biçimde mantıklı değil.

Halo 2

Halo 2 bolca keyif vadediyor. Savaş sahneleri özellikle muhteşem. Peki ya oyunun sonu? Esas oğlan Master Chief Lord Terrence Hood'un sorusuna karakterimiz şu yanıtı veriyor: "Savaş burada bitecek" karşılığını veriyor. Ne var ki hiçbir şey bitmiyor ve karanlık bir ekran ile karşı karşıya kalıyoruz.

Batman: Arkham Asylum

Ne yazık ki popüler oyunun sonu biraz zayıf. Kelimenin tam anlamıyla konuşan Joker, kendisine Titan isimli aşırı güçlü zehri enjekte ediyor. Steroid ile şişirilmiş Joker, yaratıcılık tam bir yaratıcılık yoksunu ve doğal olarak sonuç Batman'in zaferi ile sonuçlanıyor.

Final Fantasy X

Bu oyunun sonunda ne oldu? Bolca kafa karışıklığı, sonu belli olmayan bir senaryo ve binbir türlü gariplik dışında. Sin yenilince, Tidus ve Yuna nihayetinde iyi zamanlara, ikilinin evlenmesine ve bazı bebeklere sahip olmasına izin verilebilir, değil mi? Ama bekleuim Tidus bir hayalet miydi? Veya saçma bir rüya mı? Tidus gerçek değil mi? Tam olarak ne oluyor anlamadık .Final Fantasy standartlarına göre bile, bu bitiş biraz fazla uçuk.

KOTOR 2

KOTOR II, müthiş bir Star Wars rol yapma oyunu ve müthiş bir hikayesi sağlam bir dövüş motoruyla harmanlayıp ilgi çekici bir deneyim haline geliyor. Bununla birlikte biten, bizi bir sıkıcılıkla boğan ve aşırı zayıf bir combat ile karşıya karşıyayız. Bu talihsizlik böylesi bir oyunun sonuna hakaret ediyor gibi.