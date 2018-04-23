Eğer video oyunlara ilginiz varsa, Panama’da bulunan ve oyuncular için geliştirilen bu otel odasına bir göz atmanızı öneriyorum.

Orta Amerika’nın sevilen ülkelerinden Panama’nın turistlere sunacağı pek çok şey bulunuyor. Muhteşem plajlar, tarihi yerler, hareketli gece hayatı gibi özelliklerle her yıl milyonlarca turist kazanan Panama, Amerika’nın en cezbedici turistik mekanları arasında yer alıyor.

Panama daha çok doğasal güzellikleriyle turist çekse de Panama City Hilton Hotel, oyun tutkunlarına da muhteşem bir tatil geçirtmeyi amaçlıyor. Oyun cenneti olarak tasarlanan bir oda, gamer diye tabi ettiğimiz oyun tutkunlarını cezbediyor.

Dell’in yan kuruluşlarından Alienware tarafından oluşturulan oda, oyun tutkunları için bir cennet olarak görülebilir. Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü ile yepyeni oyun maceralarına atlamanıza olanak tanıyan oda, oyuncu eşyaları dışında iki yatak, banyo gibi normal eşyalara da sahip.

Alienware Aurora masaüstü bilgisayar, iki kola sahip Xbox One, Oculus Rift gibi ürünler arasından istediğinizi kullanmanıza olanak tanıyan oda, yanınıza bir misafir geldiğinde beraber oyun oynamanız için Alienware oyuncu dizüstü bilgisayarı da barındırıyor.

Bunlar haricinde oda Panama’nın muhteşem deniz manzarasını barındırdığı gibi, özel oda içi aydınlatma olanağı da tanıyor. Bilgisayar kasasını ışıklandırmak isteyen biz oyuncular için bütün bir odayı aydınlatmak, yepyeni bir seviye olarak görülebilir.

Panama’nın haber sitesi Xataka’nın yaptığı açıklamaya göre, bu odada kalmanın bir gecelik maliyeti 359 dolar. Eğer sizler de ailenizle muhteşem bir tatil geçirmek istiyor ancak bu süreçte oyun oynamaya da devam etmek istiyorsanız, Panama’daki bu odayı önceden ayırtsanız iyi olur.