Oyuna Sinirlenen Oyuncu, Annesini Öldürdü!

Kaliforniya’da yaşanan olayda 28 yaşındaki oyuncu Matthew Nicholson, oyuna sinirlendikten sonra 68 yaşındaki annesi Lydia Nicholson’ı tabancayla vurarak öldürdü.

Oyun oynarken bazılarımız oyuna ya da oyun oynarken kullandığımız elektronik cihazların istediğimiz gibi çalışmamasına sinirlenebilir. Zira oyuncu, oyun ne olursa olsun kazanmak ister. Fakat elimize bir silah alıp sağa sola sıkarak sinirimizi çıkarmayız, değil mi? Kaliforniya’da yaşayan 28 yaşındaki Matthew Nicholson, maalesef son söylediğimiz durumu yaşadı ve annesinin ölümüne sebep oldu.

Kaliforniya polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Nicholson, bir gece oyun oynamak için odasına geçti ve onu sinirlendiren bir şey yüzünden bağırıp çağırmaya başladı. Annesi ise onu kontrol edip sakinleştirmek adına yanına geldi fakat bu sefer de annesiyle tartışmaya başladı. Söylenenlere göre annesi, Nicholson’un bu esnada kulaklığını kırdı.

Polis sözcüsü, evde bir silah bulunduğunu ve Nicholson’ın yaşanan bu olaydan sonra silahını alıp ateş etmeye başladığını belirtti. İddialara göre oyuncu iki kez ateş etti. Bunlardan bir tanesi tavana, bir tanesi de annesi Lydia Nicholson’ın başına isabet etti.

Bir aile yakınının yaptığı başka açıklama göre ise Nicholson, olay sırasında odaya giren babasına da ateş etmek istedi fakat silah tutukluk yaptı. Daha sonra babası ani bir hamleyle çocuğunun elinden silahı alıp mermileri boşalttı ve olası ikinci bir ölüm olayının önüne geçti.

Tüm bu olayların ardından Nicholson, evden birkaç kilometre uzaklıkta, Riverbank isimli bir beldede yaşayan akrabasının evine kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Nicholson, kefaletsiz bir şekilde hapse gönderildi.