Oyuncu Telefonu Huawei Honor Play - Fiyatı ve Özellikleri

Honor, yeni oyuncu telefonu Honor Play ile rakipleri arasında adeta haksız rekabet oluşturuyor. Amiral gemisi özellikleri orta seviye telefon fiyatına sunan Honor, oyunculara bir mobil konsol deneyimi sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yan markası olmasına rağmen dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından biri olmayı başaran Honor, yeni amiral gemisi Honor Note 10 ile birlikte yeni oyun odaklı akıllı telefonu Honor Play’i de tanıttı. Güçlü donanımı ve grafik özellikleri ile ‘oyun telefonu’ tabirinin hakkını veren cihaz, donanım gücünü yazılım desteği sayesinde daha da ileri seviyeye taşıyor.

Huawei’nin mevcut en güçlü işlemcisi olan Kirin 970’ten güç alan Honor Play, 4GB ve 6GB RAM seçenekleri ile günümüz şartları için son derece yeterli bir bellek kapasitesi sunuyor. 6,3 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, Mali-G72 MP12 grafik birimi ile oyunlarda oldukça akıcı görüntüler sağlıyor. GPU Turbo desteği ile gücüne güç katan Honor Play, Histen Audio teknolojisi ile 7.1 sistemleri destekliyor.

Huawei Honor Play Özellikler

İşlemci: Kirin 970

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6,3 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 16MP, f/2.0 diyafram

Batarya: 3750mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Yeni Huawei Honor Play, 4GB’lık versiyonu için 1450 TL, 6GB’lık versiyonu için ise 1750 TL fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar, cihazların yurt dışındaki fiyatının TL karşılığı olup, ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergileri içermemektedir.