Oyuncu Telefonu Huawei Honor Play - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yan markası olmasına rağmen dünyanın en çok satan akıllı telefon markalarından biri olmayı başaran Honor, yeni amiral gemisi Honor Note 10 ile birlikte yeni oyun odaklı akıllı telefonu Honor Play’i de tanıttı. Güçlü donanımı ve grafik özellikleri ile ‘oyun telefonu’ tabirinin hakkını veren cihaz, donanım gücünü yazılım desteği sayesinde daha da ileri seviyeye taşıyor.
Amiral Gemisi Katili Huawei Honor Note 10 Duyuruldu
Huawei’nin mevcut en güçlü işlemcisi olan Kirin 970’ten güç alan Honor Play, 4GB ve 6GB RAM seçenekleri ile günümüz şartları için son derece yeterli bir bellek kapasitesi sunuyor. 6,3 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, Mali-G72 MP12 grafik birimi ile oyunlarda oldukça akıcı görüntüler sağlıyor. GPU Turbo desteği ile gücüne güç katan Honor Play, Histen Audio teknolojisi ile 7.1 sistemleri destekliyor.
Huawei Honor Play Özellikler
- İşlemci: Kirin 970
- RAM: 4GB/6GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6,3 inç Full HD+ IPS LCD
- Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram
- Ön Kamera: 16MP, f/2.0 diyafram
- Batarya: 3750mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Yeni Huawei Honor Play, 4GB’lık versiyonu için 1450 TL, 6GB’lık versiyonu için ise 1750 TL fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar, cihazların yurt dışındaki fiyatının TL karşılığı olup, ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergileri içermemektedir.