Call Of Duty Köklerine Tekrar Geri Dönüyor!

Activision yaptığı ilginç anlaşma nedeniyle Call of Duty serisinin yapım hakları üç yılda bir el değiştiriyor. Ne var ki Activision, bu kez serinin köklerine döneceğini müjdeliyor.

Call of Duty, neredeyse hiçbir oyuna benzemeyen bir seridir. Yapımcı şirket, oyun müdavimlerinin beğenisine göre eskisine göre iyi veya öncüsünden kötü bir oyunu her yıl piyasaya sürer. Ne de olsa yetkinin üç farklı stüdyoda olması önemli bir etken. Black Ops III, Treyarch tarafından gelştirilmiş ve Infinity Ward tarafından yayınlanmıştı. Üç yıllık anlaşma döngüsü geldi çattı ve Call of Duty, 2017'de Sledgehammer Games'a geri dönecek. Kafa karıştırıcı biliyorum ama ne yazık ki anlaşma bu şekilde.

Sledgehammer Games'in yapımları da hiç fena sayılmaz: Modern Warfare 3 ve Advanced Warfare, stüdyonun beyin takımı sayesinde hayat buldu.

Lisans sahibi Activision tarafında ise her şey tıkırında. Activision, 2016 yılında 6.61 milyar dolar gelir elde etti. 2015 yılında bu rakam 4.66 milyar dolar seviyesindeydi. Activision'un elde ettiği gelirin büyük bir kısmı, dijital satışlarla mümkün oldu. 6.61 milyar doların 4.87 milyar doları dijital platformlardan elde edildi. Yani 2016 yılının dijital satış rakamı 2015'in toplamından fazla.

SledgeHammer Games'in geliştirdiği yeni oyun hakkında pek fazla bilgi bulunmasa da Activision, oyunun köklerine döneceğini savunuyor. Eski Call Of Duty oyunları bir şekilde modernizmi simgeliyor ama her nasılsa klasik savaş taktikleri ile donatılıyordu. Bu Infinite Warfare'in kesinlikle başaramadığı bir eylemdi. Hatta oyunun fragmanı bile YouTube'un en beğenilmeyen ikinci videosu olarak tarihteki yerini aldı.

Infinite Warfare'i ciddiye almazsak seri, hala saat gibi tıkır tıkır işliyor. Batllefield şimdilik türünün kralı ama COD oyunları da muazzam satışların ve eleştirmen beğenilerinin odak noktasında. Activision, serinin köklerine dönmesiyle Battlefield ve saz arkadaşlarını geride bırakabileceğine inanıyor.