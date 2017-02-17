Oyunculara Müjde: Red Dead Redemption 2 PC'ye Gelebilir

Red Dead Redemption 2 hakkında yapılan yeni açıklamalar, PC oyuncularını heyecanlandıracak yönde.

Red Dead Redemption 2'nin ilk videosu yayımlandığında, PC oyuncuları oldukça heyecanlanmıştı. Fakat oyundan gelen ilk görüntüde, PS4 ve Xbox One logoları olmasına rağmen PC logosu bulunmuyordu. Ancak yeni gelen haberler PC oyuncularını heyecanlandıracak yönde.

Geçtiğimiz haftalarda, korsan yazılımlara karşı koruma sağlayan Denuvo hacklendi ve interete sızdırıldı. Bu sızıntılar arasında, DRM koruması olarak Denuvo'yu kullanıp kullanmama yönünde tartışan geliştiricilere rastlandı. Listede Rockstar Games'in olması oyunculara bir nebze umut verdi.

Fakat bu konuşma, GTA 5 için de gerçekleşmiş olabilir. Zira GTA 4 Denuvo kullanmıştı ve GTA 5'te de kullanılması bekleniyordu. Ancka onun yerine Steam'in DRM koruması kullanıldı. Ancak sızdırılan veritabanı gayet güncel görünüyor. Bu da Red Dead Redemption 2 için PC portu yapılmasına ve Denuvo koruma kullanılmasına yorumlanabilir.

2017 içerisinde piyasaya sürülecek olan Red Dead Redemption 2'nin PC sürümü konusunda henüz kesinlik bulunmuyor.