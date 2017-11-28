Oyunculara 'Özel' Razer Phone Ne kadar Dayanıklı? (Video)

Akıllı telefonlara dayanıklılık testleri gerçekleştiren JerryRigEverything, Razer'in oyunculara özel telefon olarak tanıttığı Razer Phone'un çizilmelere ne kadar dayanıklı olduğunu ölçtü.

Nextbit’i satın alarak özgün bir tasarıma sahip olan Robin’i güncelleyip bir ‘oyuncu’ telefonu haline getiren Razer’in ilk akıllı telefonu olan Razer Phone, JerryRigEverything’in işkence masasına geldi.

Selefi olan Nextbit Robin’in sağ çıkamadığı dayanıklılık testlerinden Razer Phone’un ‘kısmen’ daha başarılı çıktığı söylenebilir. Yine de Razer’in 700 dolar (2800 TL+vergiler) fiyatı olan bir amiral gemisi için fazla hassas bir telefon ürettiği açıkça görülüyor.

JerryRigEverything teste Razer Phone’un ekranının çizilmelere karşı dayanıklılığını ölçmekle başlıyor. Razer Phone’un bir amiral gemisi ayarında dayanıklı olduğunu söylemek zor. Bununla birlikte ekran parlaklığı %100 olmasına rağmen ışık son derece az.

Videoda Razer Phone’un en ‘sevindiren’ özelliği bükülme testinden bazı çatlaklar ve eğrilmeler olmasına karşın tek parça olarak çıkabilmiş olması. Zira Nextbit Robin, JerryRigEverything’in bükülme testinden katlanabilir bir telefon olarak çıkmıştı.

JerryRigEverything’in Razer Phone dayanaklılık testini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. Sizce Razer Phone fiyatının karşılığı bir dayanıklılığa sahip mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.