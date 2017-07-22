Oyunculara Özel Sosyal Medya Uygulaması Geliyor: Plexchat

Oyunculara ait bir sosyal medya uygulaması olmasını gerektiğini düşünen Plexchat, bu yönde çalışmalarına başlamak için 7 milyon dolarlık bir bütçe oluşturdu.

Plexchat, oyunculara özel bir sosyal ağ uygulaması geliştirmek için 7 milyon dolarlık bir bütçe oluşturduğunu açıkladı. Açıklamaya göre uygulamaya Raine Ventures, First Round Capital, Dream Incubator, Lumia Capital gibi pek çok yatırımcı mali destek veriyor.

Plexchat'in Android'de hali hazırda birçok uygulaması ve oyunu mevcut. Şirketin pazarda gördüğü en büyük boşluk ise oyuncuların kendilerine ait bir sosyal ağının bulunmayışı. Şirket, oyuncuların birbirleriyle sohbet etmesini sağlayan diğer uygulamaların aksine, oyuncuların kişisel profillerini oluşturduğu, daha önce oynadığı oyunları, başarılarını, tavsiyelerini ve paylaşımlarını gösteren gerçek bir sosyal uygulama olması gerektiğini düşünüyor. Daha da önemlisi, piyasanın önde gelen şirketlerinin reklamlarla yönlendirdiği bir uygulamanın aksine, tüm oyun geliştiricilerine açık bir bağımsız platform olmasını istiyorlar.

Plexchat şu an zaten Google Play Store'dan indirilebilen bir uygulama ancak yeni yapılacak yatırımlarla geleceği nokta şimdiden merak uyandırıyor. Oyuncuların topluluklar oluşturabildiği, oyun aksiklopedisi bulunan sohbet tabanlı bir uygulama olması planlanıyor.

Plexchat'i buradan indirebilirsiniz.