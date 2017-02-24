Ultimate Epic Battle Simulator, sonsuz sayıda olasılık sunarak hayal gücünüzün ve bilgisayarınızın sınırlarını son seviyeye kadar zorlayacak.

Dünyaya karşı tek başınıza savaşmış gibi hissettiniz mi? Bu oyunda kesinlikle o duyguyu tadacaksınız.

Ultimate Epic Battle Simulator adlı Stream Greenlight oyununda, her çeşit destansı savaşı yaratabilirsiniz. Oyunda çılgın şartlarda neler olabileceğini görebiliyorsunuz. Yani bir çeşit simülator ile karşı karşıyayız: 2 şövalyenin 10,000 tavukla savaştığında neler olacağını görmek ister misin? Peki 300 Spartalı 20.000 Pers askerinin hakkından nasıl gelir? Ya da Chuck Norris 4000 Romalı askeri ne kadar zamanda indirir? Ya da belki siz tek başınıza 100.000 askere meydan okumak istersiniz...

Bunlar karınca değil şövalye

Bu oyunda bir araya getirebileceğiniz sonsuz olasılık var ve sadece iki sınırınız var: Hayal gücünüz ve PC'nizin donanım kalemleri. Ne de olsa 1.000.000 askere kaplama işlemi uygulamak ve 100 askere aynı işlemi uygulamak arasında ciddi farklar var. Ortalama bir PC'de 10.000 karakter sınırının üstünde fazla performans beklememek gerekiyor.

İnternette pek çok tartışma başlığı var. Bu simülatör sayesinde artık “kim kimi yener” sorusuna kayda değer bir yanıt alabileceğiz. Brilliant Game Studios'un geliştirdiği oyuna onay çıktı ve şimdi merakla yayınlanmasını bekliyoruz. Popüler figürler ve sonsuz olasılık ile muazzam bir eğlence vadettiğini söylemeliyiz.