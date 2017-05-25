En Gıcık Sese Sahip Olan 10 Oyun Karakteri

Bazı oyunlardaki karakterler öyle kulak tırmalayıcı, gıcık seslere sahipler ki insan oyun oynamaktan bile soğuyabiliyor.

Eğer ses duymak istemiyorsanız kapatırsınız oyunun sesini, paşa paşa oynarsınız. Fakat hangi oyun ses olmadan keyifli şekilde oynanabilir ki? Sırf oyunun ambiyansını tamamen yaşamak için binlerce TL harcayıp ses sistemi kuran oyuncular bulunuyor. Fakat bazı popüler oyunlarda sesi öylesine kulak tırmalayıcı karakterler var ki, insanın oyun oynayası dahi gelmiyor. Ya da o bölüm geldiğinde hoparlörü kapatıp sahnenin geçmesini bekliyoruz.

2016’nın sonlarına doğru yüklenmiş olsa da ZoominGames isimli YouTube kanalının yüklediği video, bize tarihin en gıcık sesine sahip 10 oyun karakterini gösteriyor. Grand Theft Auto: London 1969, Resident Evil, House Of The Dead 2 ve Animal Soccer World gibi oyunlardaki karakterlere yer verilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.