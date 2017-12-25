Oyuncuların Kafalarını Allak Bullak Eden GTA 5 Gizemleri!

Oyun dünyasının yıldızı GTA 5, oyuncuların akıllarını karıştıran sürpriz yumurtalarla ve gizlenmiş sırlarla her zaman gündemde. Bu zamana kadar çözülemeyen “Mt. Chillad Gizemi” dahil bazı sürpriz yumurtaları sizin için derledik.

Artık milyarlarca dolar paranın döndüğü oyun sektöründe, oyuncuların severek oynadığı GTA serisi bambaşka bir yere sahiptir. Son olarak 2013 yılında GTA 5 yapımı ile gözleri kamaştıran Rockstar Games, serinin çevrimiçi versiyonu olan GTA Online üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Ancak hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken GTA 5, hala oyun içinde barındırdığı gizemlerlei çözülmeyi bekleyen olaylarla ve sürpriz yumurtalarla gündem oluyor. Ufak tefek sürprizlerin yanı sıra, yapımın içinde modern dünyanın en çok tartışılan konularından UFO’larla ilgili gizli bir bölge var.

Bu bölge ve sürpriz yumurtası, Mt. Chillad Gizemi olarak biliniyor:

Standart bir aksiyon oyunundan farklı olarak GTA 5, UFO söylentileriyle daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlıyor olabilir. Fakat heyecanlı işler ortaya koyduklarını reddedemiyoruz. Yukarıdaki resim, GTA 5 için sunulan Doomsday Heist güncellemesiyle birlikte gelen bir haritayı gösteriyor.

Mt. Chillad adı verilen ve terk edilmiş bir askeri sığınak ve füze üssüne ev sahipliği yapan bu bölge, UFO söylentilerinden ve uzaylı komplolarının ışığında hazırlanmış.

Peki bu bölge nasıl bulunuyor ve gizem nasıl çözülüyor?

Cable Car istasyonundaki gizemli harita (yukarıdaki görselde gördüğünüz) şekil itibariyle bu UFO’yu andırıyor. Ancak aynı zamanda Mt. Chillad bölgesinin gizemleri gösteren bir harita görevi görüyor.

Haritadaki sembollerin birçoğu şifrelenmiş olsa da, oyunculara farklı ipucuları veriliyor. Haritadaki sembollerin eşleştiği yerlerden birisi:

Buradaki platformun arkasında oyunculara bir mesaj var: “Hikayeniz tamamlanınca gelin.”

İddialara göre gerçek dünyadaki FBI’ın oyundaki uyarlaması olan FIB, uzaylılar hakkındaki belge ve bilgileri bu bölgede saklıyor.

Harita, çeşitli oyuncular tarafından bu şekilde uyarlanınca işler daha garip bir hal almaya başlıyor:

Haliyle komplo teorileri de çeşitlenmeye devam ediyor.

Alternatif bir teoriye göre haritadaki bu dağ, gizemli kabartmadaki sembollerin gerçek yerlerini gösteriyor:

Fakat Mt. Chillad Gizemi hala çözülemedi. Muhtemelen çözüldüğünde internet dünyası biraz daha GTA 5 ile yankılanmaya devam edecek. Biz çözülen ve çözülemeyen diğer beyin yakıcı sürpriz yumurtalarla devam edelim.

Beyaz İskelet (The White Skeleton / Sea Monster):

Yukarıdaki haritada hemen aşağıdaki gibi beyaz ve dev bir balina iskeleti bulabileceğiniz yeri gösteriyor. Kısa bir dalış ile karşılaşacağınız manzara şöyle:

Koca Ayak (Bigfoot):

Predator görevinden hemen sonra, GTA 5’in artık efsaneleşmiş bir yumurtası var. Bu gizemi çözmek için helikopterdeyken kızıl ötesi dürbünleri açmayı unumayın. Çünkü net bir şekilde aşağıdaki manzarayı görebilirsiniz:

Zombi (Zombie):

Vinewood yakınlarındaki Cinema tepelerinde oldukça samimi bir zombiye rastlayabilirsiniz. Sürprizi bozmayalım sadece haritasını verelim: