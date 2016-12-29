Oyuncuların Yeni Rüyası: Samsung Quantum Dot Curved Monitör!

Samsung’un CES 2017’de lansmanını yapacağı Quantum Dot teknolojili curved, yani kıvrımlı monitörünü duyurdu.

Oyuncuların her ne kadar sağlam bir kasa ihtiyacı olsa da aslında kasa kadar monitör de önem taşımakta. Bu noktada özellikle televizyonlarında kullandığı “Quantum Dot” teknolojisiyle dikkat çeken Samsung, bu teknolojiyi şimdi de monitörlerine uyguluyor.

CH711 model adını taşıyacak olan bu yeni monitör, biraz önce de bahsettiğimiz Quantum Dot teknolojisinin yanı sıra curved, yani kıvrımlı bir şekilde olacak.

27 inç ve 31.5 inç boyutlarında olacak olan CH711, 1,800R eğrilik ve 178 derecelik görüş açısına da sahip. %125 sRGB renk kaplaması ve 2,560 x 1,440 piksel WQHD çözünürlük sunan monitör, genel olarak oldukça iyi bir performans sunacak gibi görünüyor.

CES 2017’deki lansmanı sonrası çok daha fazla detaylanacak olan bu monitörün teknik özellikleri ve fiyatı da daha sonrasında ortaya çıkacaktır.