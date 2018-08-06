Oyuncularına, Playstation Hediye Eden Oyun Masters Of Cards

Devil Delight Entertainment tarafından geliştirilen Masters of Cards, Poker, Blackjack ve Solitaire’in üstadlarını dünya çapındaki rakipleriyle buluşturarak sınırsız eğlence sunarken, ödül olarak birbirinden güzel hediyeler vermeye devam ediyor.

Oyunda günün haftanın ve ayın Üstadları sosyal medya hesaplarından tüm dünyaya tanıtılırken, oyunculara sunulan birbirinden güzel destelerle, oyunları zevkinize göre oynayabiliyorsunuz.



Ayrıca yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günlerde günün anlam ve önemini yansıtan özel desteler de oyuncuları bekliyor.

Eğer kartların üstadı olacağınıza inanıyorsanız aşağıdaki bağlantılardan Masters of Cards’ı ücretsiz bir şekilde telefonlarınıza, tabletlerinize indirebilirsiniz.

Ayrıca Devil Delight Entertainment’ın yeni tavla, okey ve rulet oyunu Board Star hakkında bilgi alıp, destek olmak için Kickstarter sayfasını ziyaret edebilirsiniz.