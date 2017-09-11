Oyunder, GameX 2017'e Katılanlara Arabuluculuk Yapacak

GameX 2017 Uluslararası Oyun Fuarı'na katılacak olanlar, Oyunder'in /G adını verdiği Oyun Sektörü Seminer Maratonları ile oyun dolu bir yolculuğa çıkabilirler.

14 Eylül 2017’de başlayacak Oyunder seminerlerinde “Women in Games Türkiye”, “Sinema ve Oyun Sektörü”, “Oyun Sektörüne Yönelik Destekler”, “Influencer Marketing”, “Espor Yayıncılığı”, “Espor’da ve Oyunlarda Hukuk”, “Espor ve Marka İlişkisi”, “Oyunlarda Oyuncu İletişimi ve Yönetim Stratejileri” konuları yer alıyor.

EEMEA Bölgesindeki en yüksek katılımlı fuar olan GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, 14-16 Eylül 2017 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan Oyunder seminerlerine ev sahipliği yapıyor. Oyunder, düzenlediği bu etkinlikler dizisinde profesyoneller ile iş dünyasından oyun sektörü hakkında daha fazla fikir sahibi olmak isteyen gençleri, geliştiricileri, girişimcileri, yatırımcıları ve ileriye yönelik olarak bu sektörde yer almayı hedefleyenleri konunun uzmanları ile buluşturuyor.

Oyun Sektörü Seminer Maratonu'nda yer alan seminerler ve katılımcılar şöyle sıralanıyor:

Türkiye’nin oyun endüstrisini temsil eden ve kar amacı gütmeyen Dernek statüsünde bir birlik olan OYUNDER (Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcıları, Derneği) üyeleri arasında bağımsız oyun geliştiricileri, yapım ve yayıncıları, tasarımcılar, grafik sanatları uzmanları, müzisyenler, ses teknisyenleri, alt yükleniciler, sektöre hizmet sağlayan mali uzmanlar, hukukçular, amatör ve profesyonel, sektör temsilcileri, teknoloji işletmeleri, öğrenciler ve akademisyenler bulunmaktadır.