Bir şirket, yapay zeka destekli kendiliğinden giden araçların muhtemel tehlikelerine karşı zekice bir yöntem geliştirdi. Yarış oyunu ekipmanlarıyla araçlar, uzaktan kontrol edilecekler.

Oto-pilot arabalar konusunda gün geçtikçe ciddi yatırımlar yapılıyor ve önemli adımlar atılıyor. İşin içinde Apple, Google, Tesla ve Amazon gibi şirketler olunca, yapay zeka destekli ve kendiliğinden gidebilen otomobillerin geleceği heyecanlandırıyor. Ancak yakın zamanda faaliyete geçirilmesi beklenen gelişmiş sistemlerin hala belli başlı problemleri var:

Araçta bir sorun yaşanırsa ne olacak?

Yapay zeka devreden çıkabilir mi?

En önemlisi de karşı aracın insan sürücüsü uymadığı trafik kulları yüzünden yolcuları tehlikeye atabilir mi?

Aslında bu listeyi çok daha uzun yapabiliriz. Ancak birileri muhtemel tehlikeleri önceden çok iyi analiz etmiş olacak ki, bu işe mükemmel bir çözüm sunmuş. Otonom araçların geleceğine öyle pek de güvenmeyen Phantom Auyo adı verilen bir firma, kendiliğinden giden otomobillerin bir sorun yaşaması durumunda kontrolü gerçek bir insana devrediyor.

Üstelik bu insanlar, evlerinde oturan ve üst düzey yarış oyunu ekipmanlarıyla çalışan kişiler:

Bu dahiyane çözüme bir isim söylemek yakışır: Uzaktan kontrollü yarı otonom sistemler.

Google’ın bulunduğu yer olan Kaliforniya Mountain View merkezli şirketin CEO’su Shai Magzimof, bu çözüm için yarış oyunlarından esinlendiklerini belirtti. Kendisine göre yapay zekalı otonom araçları mükemmelleştirmek için her zaman insan desteğine ihtiyaç var.

ABD’de yapılan bir anket çalışmasına göre insanlar, %78’lik büyük bir oranla otonom araçlara güvenmediklerini dile getiriyorlar. Ancak aynı anketin sonuçlarına göre bir çelişkiden doğan beklentiler ortaya çıkıyor. Çünkü katılımcıların %59’u bir otonom araç almaya hazır olduklarını belirtiyorlar.

Magzimof'un 10 kişilik ekibi, otonom araç sahiplerine hizmet vermek için yakın zamanda faaliyete geçecek. Hatta ekibin gerçekleştirdiği bir test sürüşüne ilişkin görüntüleri de aşağıdan izleyebilirsiniz. Ankete katılmayı unutmayın :)