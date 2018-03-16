Oyunlar Gerçekten Şiddete Yönlendiriyor mu?

Nature dergisi, Molecular Psychology'de bu hafta yayınlanan yeni bir çalışma ile şiddet içeren video oyunlarının gerçekten kişilerin davranışlarına etkisi olup olmadığını test etti. Bir dizi deney sonucu, bilinenin aksine oyunların insan davranışına etkisi olmadığı sonucuna varıldı.

Alman araştırmacılar, oyun geçmişi bulunmayan 77 kişilik bir deney grubu oluşturdu. Başlangıçta bir dizi kişilik testi uygulanan bu deney grubu 3 yeni parçaya ayrıldı. 2 ay boyunca birinci ve ikinci gruba GTA V (Grand Theft Auto 5), son gruba ise şiddet içermeyen bir oyun olan The Sims 3 oynatıldı. Ardından aynı testin 2. turu için tekrar gelinmesi söylendi.

Araştırmacılar, gruplar arasında saldırganlık düzeylerinde anlamlı bir fark bulamadılar. Gerek empati, gerek dürtü kontrolü, gerek endişe ve depresyon düzeyi için de herhangi bir değişiklik göze çarpmıyordu.

Araştırma Görevlisi, "Bazı insanların zaman içinde bu tür şiddet içeren oyunlara maruz kaldığında davranış değişiklikleri gösterebileceğini savunuyoruz, fakat bu sonuçlar düşüncelerimizle çelişiyor." açıklamasında bulundu.

Araştırma Görevlisi, ‘Bazı insanların zaman içinde bu tür şiddet içeren oyunlara maruz kaldığında davranış değişiklikleri gösterebileceğini savunuyoruz, fakat bu sonuçlar düşüncelerimizle çelişiyor.’ açıklamasında bulundu.

Villanova Üniversitesi ‘Kişiler Arası İletişim’ departmanı başkanı Patrick Markey, “Son beş yılda, video oyunlarının şiddet ve saldırganlık suçlamalarından sorumlu olmadığını gösteren bu tür çalışmalarda bir patlama gördük” dedi. “Bu tür çalışmalar, bu alandaki bilim adamlarının büyük çoğunluğunun artık video oyunlarının toplum için tehlike oluşturduğu mitinin gerçek olmadığını düşündüğünü gösteriyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Tüm bu gelişmeler bir yana Amerikan Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda muhafazakar yönüyle bilinen The Walking Dead’ sansür çağrısında bulunan Ebevyn Televizyon Konseyi Başkanı Melissa Hansen gibi savunucuların davetli olduğu bir toplantı düzenlemiş, bu konuda ne tür uygulumalar yapabileceği konusunda fikirlerini tartışmaya sunmuştu.

Kim haklı, oyunlar gerçekten sosyal davranışlarımızı etkiliyor mu bilinmese de bu konu daha çok tartışılacakmış gibi görünüyor? Siz Webtekno takipçileri bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca, siz de benim gibi The Sims oynarken havuzun merdivenini silen insanlardan mıydınız?