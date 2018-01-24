Oyunlar İçin 'Sanal Gerçeklik' Teknolojisi Bitme Yolunda Mı?

Duyurulduğu dönemdeki popülaritesini ve süksesini günden güne kaybeden sanal gerçeklik teknolojisinin oyunlardaki geleceği tehlike altına girmiş olabilir.

Daha önceki dönemlerde de çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da, Oculus Rift'in duyurulması ile tüm dünyayı etkisi altına alan ve 'izlediği veya oynadığı şeyin içinde hissetme' fikri ile herkesi cezbeden sanal gerçeklik teknolojisi, geçen yıllar sonrasında hem var olan sorunlarını giderememesi, hem de bir kuple dahi ucuzlamaması ile yakın gelecek için rafa kalkabilir.

Samsung Gear VR ve Oculus GO gibi mobile yönelik projeler hem ucuz çözümler hem de günlük kullanımlar için halen tercih edilebilir konumda olabilir. Buna karşın, temelde oyun için üretilmiş olan HTC Vive ve Oculus Rift gibi üst seviye modeller halen ucuzlamış değiller. Bunun yanında daha ilk duyurulduğundan beri problem olması beklenen etkenler de halen geçerliliğini koruyor. Dünya para verip satın aldığınız bu gözlükleri kullanmanız için halen kocaman bir kablo karmaşasıyla cebelleşiyorsunuz. Halen kullananların yarısına yakını uzun süreli kullanımlarda sorun yaşıyor. Bununla birlikte, halen bu donanımları çalıştırabilecek bir bilgisayar için de oldukça yüklü bir masraf yapmanız gerekiyor.

Tüm bunların yanı sıra, oyun yapımcılarının da bu teknolojinin kısa vadedeki gelişiminden umudu kestiği düşünülüyor. 2016 yılında yapılan bir ankete göre, 4000'den fazla oyun geliştiricisinin katılımı sonrası, yapımcıların %29'unun sanal gerçeklik teknolojisinin uzun vadeli bir proje olmadığını düşündüğü ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz sene bu anketlerdeki oran %25'lere gerilemiş olsa da, 2018 yılı itibarı ile halen büyük bir gelişim sağlanmamış olması, bu teknolojinin oyunlar söz konusu olunca, hayatımıza girmesi için oldukça erken olduğunu düşündürüyor.

Önümüzdeki dönem ne getirir bilinmez; nitekim halen oynadığınız oyunun içinde hissetmek için VR'dan daha iyi bir alternatif yok. Buna karşın televizyon, konsol ve controller üçlüsünü halen en iyi alternatif olarak görenler, klavye ve fare'den hiçbir şekilde vazgeçmeyenler de var. Sizler de yorumlarda bizimle sanal gerçeklik teknolojisinin geleceği konusundaki fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.