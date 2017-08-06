Oyunlar için Yeni Bir Pokemon Tanıtıldı!

Lycanroc Pokemon'unun yeni bir formu, oyunlarda kullanıcılar tarafından gözlemlenebilecek.

Pokemon Şirketi, oyuncuların önümüzdeki oyunlarda kurt Pokemon'unun (Lycanroc) yeni bir formunu duyurdu. Gerekli yükseltmelerle bu Pokemon, erişilebilir olacak.

Lycanroc'un Dusk formu, bu yeni formun söylendiği şekliyle yalnızca Ultra Sun ve Ultra Moon'da elde edilebilecek. Bu, kurt Pokemon'unun içinci üçüncü değişimi olarak karşımızda bulunacak. Daha önce elde edebileceğiniz form, oyunun hangi sürümünü kullandığınıza bağlıydı. Pokemon Sun'da, Rockruff, Lycanroc'un Midday formuna dönüşecek. Pokemon Moon'da ise köpek yavrusu Pokemon, Lycanroc'un Midnight formuna dönüşecek.

Pokemon şirketine göre, Lycanroc'un Dusk formundayken vücudundaki renkleri ve gözleri, şimdiye kadarki diğer Lycanroc türlerinden farklı olacak. Bununla birlikte, Pokemon web sitesinde, yeni Lycanroc'un kolayca keşfedilemeyeceği belirtildi.

Pokemon Ultra Sun ve Ultra Moon, 17 Kasım'da piyasaya çıkacak. Alternatif hikayelerle karşımıza çıkacak oyunlar ilk olarak ABD'de oyunseverlere sunulacak.