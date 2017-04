Oyunlardaki 'En Garip' 8 Keşif!

Hayatımızı renklendiren oyunlarla uğraşırken, arka planda gerçekleşen bazı tuhaf keşiflere şahit oluyoruz. Adrenalin nedeniyle bazen bunları es geçsek de, bazı tuhaf keşifleri sizinle paylaşmak istiyoruz.

Çoğu oyuncu için oyunlar hayatın keyif veren parçaları arasındadır. Bazı oyunlar o kadar başarılıdır ki, bir süreliğine de olsa bize her şeyi unutturabilir. Ancak söz konusu oyunlarda, o anın heyecanı ile keşfemediğimiz bazı ögeler de söz konusu. Bu ögelerden bir bölümünü ortaya çıkardık.

John Romero’s Kafası – Doom 2

Yapımcı John Romero'nun kafası Icon of Sin modunda karşımıza çıkıyor. Bundan bile garip olan şey, karşımızdaki çirkin yaratığın zayıf noktasının bu kafa olması.

Özgürlük Heykeli – Grand Theft Auto 4

Özgürlük Heykeli görevindeki ilginç detaylardan biri. Merkeze ulaştığınızda, "gerçekten atan bir kalp" ile karşılaşırsınız. İronik...

Lost Göndermesi - Just Cause 2

Just Cause 2'deki adada Lost'a dair sayısız gönderme mevcut. Hantu Adası'nda Lost'ta adaya çarpan Bering I-86DP uçağından, "Duman Canavarına" kadar onlarca öge mevcut.

Dead Ops Arcade – Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops'ta yakındaki bir bilgisayara ilerleyerek, Dead Ops Arcade modunda vakit geçirebilirsiniz.

Wesker’ın Masası – Resident Evil 2

En garip detaylardan biri. Resident Evil 2'de Albert Wesker'ın masasını tamı tamına 50 kez incelerseniz(ne eksik ne fazla) Film D adında bir öge elde ediyorsunuz. Film D'de ilk oyunda STARS yetkilisi ve doktoru Rebecca Chambers'a ait kayıtlara erişiyorsunuz.

Chiliad Dağı - GTA V

Oyunda Chiliad Dağı'na ve tepesindeki kulübeye ulaşırsanız orada bir jet pack ve UFO bulabilirsiniz.

Cavemen – Halo 3/ODST

Cavemen, Halo 3'da birkaç kez sahnede yer alıyor. Çavuş Binbaşı Johnson'un bir Cavemen ailesi ile tanışıyor. Başka bir gizli Caveman ise Charlie Foxtrot bölümünde.

Garip Sandık – Skyrim

Bu da çok tuhaf bir vaka. Skyrim'de College at Winterhold, Arcaneum'un hemen altında "Do Not Delete" sandığını bulabilirsiniz ve içinde sayısız parşömen ve büyü kitabı var. Garip olan şu: Bu sandığı sandığı satın almamalısınız yoksa oyun çöküyor.

Hayaletler – Metal Gear Solid

Hayaletler, Metal Gear Solid serisinde görünmesi en şaşırtıcı şeyler olabilir zira bir ateşi ateşten bir ata, bir tanesi ise balinaya biniyor.