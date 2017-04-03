Oyunlardaki 'En Garip' 8 Keşif!

Çoğu oyuncu için oyunlar hayatın keyif veren parçaları arasındadır. Bazı oyunlar o kadar başarılıdır ki, bir süreliğine de olsa bize her şeyi unutturabilir. Ancak söz konusu oyunlarda, o anın heyecanı ile keşfemediğimiz bazı ögeler de söz konusu. Bu ögelerden bir bölümünü ortaya çıkardık.
John Romero’s Kafası – Doom 2
Yapımcı John Romero'nun kafası Icon of Sin modunda karşımıza çıkıyor. Bundan bile garip olan şey, karşımızdaki çirkin yaratığın zayıf noktasının bu kafa olması.
Özgürlük Heykeli – Grand Theft Auto 4
Özgürlük Heykeli görevindeki ilginç detaylardan biri. Merkeze ulaştığınızda, "gerçekten atan bir kalp" ile karşılaşırsınız. İronik...
Lost Göndermesi - Just Cause 2
Just Cause 2'deki adada Lost'a dair sayısız gönderme mevcut. Hantu Adası'nda Lost'ta adaya çarpan Bering I-86DP uçağından, "Duman Canavarına" kadar onlarca öge mevcut.
Dead Ops Arcade – Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops'ta yakındaki bir bilgisayara ilerleyerek, Dead Ops Arcade modunda vakit geçirebilirsiniz.
Wesker’ın Masası – Resident Evil 2
En garip detaylardan biri. Resident Evil 2'de Albert Wesker'ın masasını tamı tamına 50 kez incelerseniz(ne eksik ne fazla) Film D adında bir öge elde ediyorsunuz. Film D'de ilk oyunda STARS yetkilisi ve doktoru Rebecca Chambers'a ait kayıtlara erişiyorsunuz.
Chiliad Dağı - GTA V
Oyunda Chiliad Dağı'na ve tepesindeki kulübeye ulaşırsanız orada bir jet pack ve UFO bulabilirsiniz.
Cavemen – Halo 3/ODST
Cavemen, Halo 3'da birkaç kez sahnede yer alıyor. Çavuş Binbaşı Johnson'un bir Cavemen ailesi ile tanışıyor. Başka bir gizli Caveman ise Charlie Foxtrot bölümünde.
Garip Sandık – Skyrim
Bu da çok tuhaf bir vaka. Skyrim'de College at Winterhold, Arcaneum'un hemen altında "Do Not Delete" sandığını bulabilirsiniz ve içinde sayısız parşömen ve büyü kitabı var. Garip olan şu: Bu sandığı sandığı satın almamalısınız yoksa oyun çöküyor.
Hayaletler – Metal Gear Solid
Hayaletler, Metal Gear Solid serisinde görünmesi en şaşırtıcı şeyler olabilir zira bir ateşi ateşten bir ata, bir tanesi ise balinaya biniyor.