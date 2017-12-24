Hazine Sandıklarına, Apple’dan 'Şeffaflık' Baskısı!

Oyunlardaki lootbox sistemleri şeffaf hale getirilmesi için bir adım da Apple tarafından geldi.

Bazı dağıtımcıların durmak bilmeyen aç gözlülüğü, "hazine sandığı" (loot box) mekaniğinin video oyunu sektöründe çok yaygın hale gelmesine sebep oldu. Ancak son bir kaç ay içerisinde piyasaya çıkan ve tuhaf hazine sandığı politikalarıyla insanları rahatsız eden bir kaç oyun, bazı hükumet ve şirketlerin önlem almasına sebep oldu.

Oyun geliştiriciler bir süredir oyunlarında lootbox sistemini kullanıyor. İçinden ne çıkacağı şansa bağlı olan bu kutular, Eelectronic Arts’ın Star Wars: Battlefront 2 fiyaskosuyla birlikte mercek altına alınmıştı. Konu, devletlerin bu kutuları “kumar” olarak değerlendirmesine kadar gitti.

Hem oyuna hemde kumara bağımlı hale gelen oyuncular, normalden çok daha fazla oyun oynuyor ve çok daha fazla para harcıyor. Bu sebepten dolayı ortaya çıkan ateşli tartışmalar Apple'ın da App Store'da bulunan ve hazine sandığı mekaniği kullanan oyunlara karşı bir önlem almasına sebep oldu.

Uygulama geliştiriciler için koyduğu kurallara yenilerini ekleyen Apple, bundan böyle lootbox’lardan çıkan sanal envanterlerin ihtimallerinin şeffaf bir şekilde kullanıcıya sunulmasını zorunlu hale getiriyor.

App Store ödeme ilkelerine gelen güncellemede şu bilgiler yer alıyor: "Hazine sandığı ve benzeri ürün ve hizmetler ile şansa dayalı ödeme sistemleri kullanan uygulamalar bundan sonra ödemeden önce ne olasılıkla hangi ödülün kazanılabileceğini açıklamaları gerekiyor."

Bu durumdan en çok etkilenecek oyunlardan biri elbette ki Hearthstone. PC ve akıllı telefon platformlarında oynanan oyunun lootbox (pack) sistemi, farklı değerlerdeki kartların oyuncunun envanterine eklenmesini sağlıyordu. Bu kartlar istendiği zaman silinerek başka kartlara dönüştürülebiliyordu