13 Yaşındaki Çocuk, 9 Yaşındaki Kardeşi Tarafından Vuruldu!

Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri küresel çapta yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD’nin New York eyaletine bağlı Monroe kentinde yaşayan 13 yaşındaki bir kız kız çocuğu, oyunların etkisinde kalan 9 yaşındaki erkek kardeşi tarafından vuruldu.

Video oyunlarının yaş sınırlamalarına ilişkin yaptırımlar, dünyanın hiçbir bölgesinde işe yaramıyor. Neredeyse her hafta farklı bir yerden oyunların etkisinde kalıp, gerçek dünyayı ayırt edemeyen çocukların haberleri geliyor. New York’un Monreo Country bölgesinde yaşayan ve adı açıklanmayan bir kız çocuğunun küçük kardeşi tarafından vurulması, yetkilileri harekete geçirdi. Kızın hayati tehlikesi sürüyor.

17 Mart Cumartesi günü yaşanan olay hakkında konuşan bölge şerifi Cecil Cantrel, kızın başının arkasından vurulduğunu ve kurşunun doğrudan beynine isabet ettiğini açıkladı. Erkek kardeşinin, ablasından oyun konsolunu bırakmasını istediğini ve bırakmayınca onu vurduğunu belirtti.

Yaşanan olayın ardından kız çocuğu yakındaki Le Bonheur Çocuk Hastanesi’ne götürüldü ve ilk müdahaleler gerçekleştirildi. 13 yaşındaki kızın şu anda yoğun bakımda olduğu bildirildi. Çocukların silaha nasıl bu kadar rahat eriştiği ve tehlikeleri hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları henüz bilinmiyor.

Cantrell, 9 yaşındaki çocuğun video oyunlarının etkisinde kalarak kız kardeşini vurduğu ihtimaline yönelik çalıştıklarını ifade etti. Açıklamalara göre çocukların ebeveynleri de gözaltına alındılar ve hala serbest bırakılmadılar.

13 yaşındaki kız çocuğu için bölge halkına video oyunları konusunda uyarılar yapılmaya devam ediliyor.

Durum her ne kadar bir başka ülke sınırları içinde yaşansa da ebeveynlerin, şiddet dozu gittikçe artan video oyunları karşısında çocukları için önlem almaları gerekiyor. Bu tarz olaylar artık dünyanın alıştığı haberler oldu.