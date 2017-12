Oyunların Giriş Kısmında Neden Yükleme Ekranları Var?

Oyun oynarken, bir anlık hevesinizi bile kaçıracak kadar sıkıntılı olabilen yükleme ekranlarının sebebini açıkladık.

Uzun yıllardan beri her sene yüzlerce yeni video oyunu çıkıyor. Bu oyunlar ister PC, ister mobil, isterse de konsollar için çıksın, her zaman bir yükleme ekranı sunuyor. Peki, bu yükleme ekranlarının ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bazı oyunlarda oyuna girmek için 1 dakikadan fazla beklemeniz gerekiyor. Örneğin, League of Legends tarzı moba oyuncuları yalnızca kendi bilgisayarlarını değil, oyuna giren tüm insanların bilgisayarlarını bekliyor.

Bugün sizlere bu ekran yükleme alanlarının nedenini açıklayacağım. Sonuçta mobil telefonlarımızda oynarken bile bu şekilde bekliyoruz, en azından neden ve neyi beklediğimizi bilelim.

Nedir Bu Lanet Olası Yükleme Ekranı?

Bir video oyununda, bir görsel eşliğinde yükleme ekranında beklersiniz. Bunun nedeni, bilgisayarınızın(veya oyunu nereden oynuyorsanız) oyun verilerini grafik RAM’ine almasıdır. Oyunların istediği RAM miktarları vardır ya, işte yükleme ekranında ortalama 5-10 GB’lık veriler ekran kartının veya bilgisayarın RAM belleklerine yüklenir. Eğer oyun sabit diskinize kayıtlıysa, bu yüzden yükleme ekranı biraz daha uzun sürer. Oyun dosyaları RAM’e yüklendiğinde ise akıcı bir deneyim sunulmaya başlar. Bu yükleme ekranlarının SSD’de daha hızlı olma sebebi budur. SSD, verileri RAM’e çok daha hızlı yükler.

Yükleme ekranını etkileyen pek çok faktör vardır. Ses, grafik gibi veriler yüklenirken, donanımınız dışında oyunun kullandığı motorun da çok büyük bir önemi vardır. Unreal Engine 4, Unity, CryEngine gibi üst düzey arama motorları bu işlemleri hızlı yapabilen motorlardır. Bazı motorlar, yükleme ekranına girişe izin verecek kadar yüklemeye izin veriyor, kalan kısmı siz oyunu oynarken yüklüyor.

Nasıl Hızlandırabilirim?

Size bir örnek göstereyim. Eskiden Intel i5 işlemcili ve 512 GB 5200 RPM hard diski olan bir dizüstü bilgisayarda Ark Survival Evolved oynamaya çalışıyordum. Oyunu bilenler, yükleme ekranını hatırlayacaklardır. Bu bilgisayarla bazen 15 dakika boyunca yükleme ekranında beklemek zorunda kalırdım. Daha sonra bilgisayarı değiştirdim ve SSD’ye geçtim. Bunu yaptıktan sonra hem işlemcinin üst düzey olması, hem ekran kartının RAM miktarının çok olması hem de SSD’nin gücü sayesinde en fazla 40 saniye beklemeye başladım. Burada en büyük etken SSD’ydi. Oyun oynarken işlemci ve ekran kartının önemi büyük, ancak giriş kısmı büyük oranda diskin gücüne kalmış durumda. Bu yüzden bilgisayarınız çok yavaş kalıyorsa bir SSD almanızı, en azından 7200 RPM’den aşağıda hard disk kullanmamanızı öneriyorum.