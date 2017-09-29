Bu HDMI kablosu sadece bir kablo değil. Üzerinde bulunan çip sayesinde ekrana yasıyan görüntüyü çok daha yumuşak ve kaliteli hatlara kavuşturuyor. Oyuncuların hayalini gerçeğe dönüştüren ürünle tanışın.

Oyuncuların en büyük sıkıntısı, oyunlarını kaliteli grafiklerde oynayabilmek ve görsel şölenin tadını çıkartmak için gereken donanımların pahalı olmasıdır. Üstelik PC ya da konsollar fark etmeksizin bu durum böyle. Oyunu oynadığınız ana donanımdan, görüntüyü aldığını TV ya da monitöre kadar her şeyin kaliteli olması gerekir.

Yüksek özellikler gerektiren oyunlarda, sistemleri en çok zorlayan grafik yapılandırmalarından birisi de kenar yumuşatma özelliği olsa gerek.Ekrandaki görüntünün keskin kenarlarını gerçek hayattaki gibi yumuşak hatlara kavuşturmak için oyunlarda "anti-aliasing" denen bir grafik ayarı bulunur. Haliyle bu özellik sisteminizin gücüyle ilgilidir. Peki sadece bir kablo aracılığıyla sisteminizi yormadan kenarları yumuşatabileceğinizi söylesek?

119 dolara alıcı bulan bu HDMI kablosu, oyuncuların peşinde koşmaya başladığı ürünlerden:





mCable adındaki ürün, Marsilya merkezli bir firma tarafından üretiliyor ve iddiası, üzerinde bulanan işlemci yongası sayesinde görüntülerin kenarını ana sisteme bağlı olmaksızın yumuşatması. Kulağa her ne kadar saçmalık gibi gelse de firmanın yayınladığı görseller iddialarını doğrular nitelikte. Üstelik 1080p çözünürlükte 120 FPS’ye kadar yumuşak görüntüler almak mümkünmüş.

Playstation 3 üzerindeki kalite farkı şu şekilde oluşuyor:

Sağ taraftaki görseller mCable kullanıldığında ulaşılan nihai sonuçlar.

Burada da Xbox 360 üzerinden alınan bir örnek var:

Firma bu kablonun hem PC'de hem de konsollarda sorunsuz bir şekilde çalıştığını iddia ediyor. Ancak 119 dolarlık fiyatı risk almaya değer mi bilinmez. Çünkü üzerine biraz daha ekleyip kaliteli ekran kartları alabileceğiniz yabancı kaynaklar bulabilirsiniz.