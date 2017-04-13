Oyunlarla İlgili Canımızı Sıkan En Berbat 10 Şey!

Dünyanın belki de en eğlenceli bilişim ürünlerinde öyle gariplikler oluyor ki, saçınızı başınızı yolmamanız mümkün değil. Yazımızda, oyun müdavimlerini en çok sinir eden bazı konulara el attık.

40 yıl öncesinde iki dijital plaka arasına bir top yollayıp skor edinmeye çalışırken, şimdi keşfetmemiz için devasa büyüklükte evrenler ve yüzlerce karakterle uğraşıyoruz. İnsanoğlu tatminkar olması ile tanınmaz, ama bu gelişmeden son derece memnun olduğumu belirtmeden geçemeyeceğim. Yine de oyunlarda canımızı fazlasıyla sıkan bazı berbat ayrıntılar var. Bunları sizin için irdeledik:

Tekrar Tekrar Zorla İzletilen Sahneler

Aynı videoyu düzinelerce kez izlemiş olsak bile ondan kurtulmak bazen mümkün olmuyor. Bu tür videolar genellikle boss-save point arasında karşımıza çıkıyor.

Uzun Yükleme Zamanları

Bazı oyunlarda yükleme zamanı o kadar uzun sürüyor ki, araya müzik dinlemek veya kitap okumak gibi bir hobi yerleştirebilirsiniz.

Formüle Edilmiş Boss Savaşları

Bu da ayrı bir gariplik. Siz ne kadar zekice davranırsanız davranın, ne kadar çevik olursanız olsun, kötü karakterin belli bir noktasına çalışmadan geçemiyorsunuz. Gerçeklik biraz aşağı seviyeye indirgeniyor.

Yapay Zekaya Sahip Yoldaşlar

Olmasalar çok daha iyi olur. Zira hiçbir faydaları olmadığı gibi onları korumak zorunda kalıyorsun. Örnek vermemiz gerekirse Silent Hill The Room'da yoldaşı yeterince koruyamazsanız, iyi sona erişemiyorsunuz. Resident Evil 4 faciasını saymıyoruz bile.

Save Sistemi

20. seviyede oynarken ve kötü karaktere karşı savaşırken birden onuncu bölüme düşmeniz epey can sıkıcı.

Kötü Seslendirmeler

Bazı oyunlarda yönettiğiniz karakterler, konuşana kadar son derece karizmatikler. Seslerini duyduktan sonra oyundan da, karakterden de soğuyorsunuz.

Konuk Yolcular

Bunlar da yapay zekaya sahip yoldaşlara benziyorlar ama neyse ki tüm oyun boyunca dibinizde bitmiyorlar. Ancak öldüklerinde tekrar başlamak zorunda kalıyorsunuz.

Hack Temelli Mini-Oyunlar

Oyunun 10 dakikası garip bir hacking bulmacasıyla geçirmek son derece sıkıcı.

Açılmayan Kapılar

İsterseniz tam teşekküllü bir tankınız olsun, bazı kapılar yok edilemiyor. Kapıların, adamentium'dan yapıldıklarından şüpheliyiz.

Kontrol Arayüzleri

Gerek Nintendo Wii, gerek Nintendo Wii U gerekse Xbox Kinect'te bu tür garipliklerle karşılaşıyoruz. Her nasılsa siz tekme atarken ekranda blok yaptığınız görülüyor.