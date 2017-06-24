Özel karakterler gün geçtikçe dijital ortamda sıkça kullanılıyor. İşte bu işaretleri hızla kullanabileceğiniz klavye kısayolları.

İnsanoğlu sembollerle düşünen bir varlık. Mısırlılar, Çinliler ve birçok antik uygarlık; yazı sistemlerini varlıkların sembollik tasvirleri üzerine kurdu. Çinliler bunu 5000 yıldır kullanıyorlar. Çünkü ideograf kullandığımızda tek bir sembolle, birçok şeyi rahatça anlatabiliyoruz. Yaşam dijitalleştikçe, insani olan herşey dijital ortama aktarılıyor veya yenileri oluşturuluyor. Bu nedenle özel karakterler gündelik hayatta sıkça kullanılmaya başlandı. Siz de sık kullananlardansanız, "Alt" tuşuna ek olarak belli rakamlar girip bu kısayol tuşları ile mevzubahis karakterleri daha da verimli bir biçimde kullanabilirsiniz.