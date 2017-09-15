6.3 inçlik dev bir ekranı olmasına rağmen 'tek el' modu sayesinde Galaxy Note 8'i tek elinizle kullanabilirsiniz.

Galaxy Note 8, şüphesiz o dev gövdesinin altında mobil teknolojinin en güçlü donanımını barındırıyor. Android işletim sisteminin cihazın gücünü kısıtladığı söylense de kesinlikle piyasadaki en iyi telefonlardan biri olarak Note 8'i gösterebiliriz.

Telefon ne kadar güçlü ve şık olursa olsun 6.3 inçlik bir telefonu tek elle kullanmak, büyük elli bir insan için bile zordur. Neyse ki bunun da bir çözümü var; tek elle kullanma modu. Bu mod sayesinde cihazın ekranı küçülür ve tek elle rahatlıkla tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tek el aktif etmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.



