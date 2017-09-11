Özgürlüğün Elli Tonu'nun İlk Fragmanı Yayınlandı!

İlk iki filmi ile romantizm filmlerine bambaşka bir boyut getiren seri, Özgürlüğün Elli Tonu ile seriye biraz da aksiyon ve gerilim katmaya hazırlanıyor.

Grinin Elli Tonu’nda zengin ve başarılı bir adamın, ‘saf’ bir kadın tarafından egosunun parçalanıp ardından terk edilişini izlemiştik. İkinci filmde ise aynı adam, ‘duygularını’ alt üst ettiği kadını yeniden elde etmeye çalışmıştı.

Özgürlüğün Elli Tonu ile çiftimiz artık evliliğe adım atıyor ve balayı için Avrupa tatiline çıkıyor. Aşk ve erotizmin eksik olmadığı filmde çiftin balayı günleri, Anastasia Steele’in eski patronu Jack Hyde’nin ortaya çıkması ile karanlık bir yola giriyor.

Yapımcılar, dün yayınladıkları fragmanda filmin olay örgüsüne ait çok fazla bilgi vermediler. İlk görüntülerden anlayabildiğimiz; çiftin balayı, kadının eski patronu tarafından bozulacak. Şiddet bu kez kırbaçlarla değil silahlarla olacak.

Film, Şubat 2018’de Sevgililer Günü ile birlikte vizyona girecek.