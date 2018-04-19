P&G’nin gençler için geliştirdiği Banabak uygulaması, fiş okuma yöntemiyle herkesin düzenli olarak kazanmasını sağlıyor.

Pantene, Gilette, Orkid, Head&Shoulders gibi adını sık sık duymaya alıştığımız markaların üreticisi Procter&Gamble (P&G), Türkiye için başlattığı “Banabak” projesi için yeni bir mobil uygulama tasarladı. Gençlerin dünyasını yakalayabilmek adına Startershub Girişimcilik Merkezi’nde tamamen girişimci bir ruhla geliştirilen uygulama, fiş okuma gibi normalde sıkıcı olan bir işi oyunlaştırma çözümleri ile gençlere sunuyor.

Gilette, Pantene, Orkid, İpana gibi birbirinden başarılı P&G ürünlerinden puan kazanılmasını sağlayan Banabak mobil uygulaması, bu proje kapsamında Uber, Scotty, Dersleri Kurtaran Adam, Boyner, Tema gibi farklı marka ve kurumla işbirliği yaparak kişilerin ödüllendirilmesini sağlıyor.

Sürpriz görevlere katılım, soru-cevap yarışmaları gibi ürünler dışında da puan kazanmanıza olanak tanıyan P&G, biriktirilen “BAKS” puanlarla kişilerin istediği ödülü almasına olanak tanıyor. Bu puanlarla sinema biletleri, oyun puanları, P&G ürünleri gibi şeyler alabilirken, TEMA’ya fidan bağışı ve eğitim bursu desteği gibi sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunabiliyorsunuz.

Türkiye’nin ilk Start-up’ı: Banabak

P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş, yeni uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın en genç ülkesi olan Türkiye’ye özel 2014 yılında başlattığımız Banabak Gençlik Hareketi, dört yılda 1 milyondan fazla üniversite öğrencisine doğrudan ve YouTube sayfasıyla da milyonlarca gence online ulaştı. Artık gençlerin en çok vakit geçirdiği mobil telefonlarında da varız. Yeni Banabak uygulamasıyla dijital dünyanın gençleri ile markalarımız arasındaki sinerjiyi artırarak, P&G’nin her zaman genç kalabilmesi sağlayan inovatif bakış açısını sürdürmeyi hedefliyoruz. 30 yaş altı gençleri hedeflediğimiz uygulamamız, orta ve üst düzey kitleyi hedef alan sadakat programlarından ayrışıyor ve gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyaları sunuyor” dedi.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve bu projeyi bu hıza ayak uydurabilmesi için StartersHub Girişimcilik Merkezi’nde hazırladıklarını söyleyen Ersavaş, “Banabak mobil uygulamasını tamamen bir start-up mantığıyla yönetiyoruz. Bu nedenle de P&G Türkiye’nin ilk start-up’ı olarak ifade ediyoruz. Tüm proje yönetimi, satış, pazarlama, IT, saha operasyonlarını ufak bir ekip içinde gerçekleştiriyor, ‘Yap-Öğren-Değiştir’ mantığı ile hızın ön planda olduğu bir çalışma tarzını tercih ediyoruz” dedi.

Banabak Ormanı

Aralık ayından bu yana Android ve iOS uygulama mağazalarından 400.000 kişinin uygulamayı indirdiği ve 100 bin gencin 30 farklı fırsattan ve indirim kampanyasından ücretsiz olarak yararlanmasını sağladığı belirtildi. Oyunlaştırılmış fiş okuma teknolojisi sayesinde, 30 bin gencin Banabak ödül havuzundan faydalandığı açıklanırken, en çok tercih edilen fırsatın derslerikurtaranadam.com’dan bedava ders notu kuponu olduğu belirtildi. En çok tercih edilen ödüllere baktığımızda ise liderliği oyun puanları ve Banabak kişisel bakım kitleri aldı. Ayrıca 3 bin 500’den fazla genç, TEMA’dan fidan bağışı ve eğitim bursu bağışı yapmayı tercih etti.

Üniversite Elçileri

P&G, yeni mobil uygulamayla birlikte Banabak elçilerini de hayata geçirdi. Buna göre ilk adımda 20 farklı üniversiteden toplamda 40 genç Banabak elçisi seçildi ve uluslararası bir şirketle çalışmaya başlayarak kariyerlerinde çok önemli bir adım atmış oldular. “Türkiye’deki çalışanlarının yüzde 80’inin Y kuşağından olan bir şirket olarak gençlerle çalışmayı çok seviyoruz” diyen Ersevaş, Banabak uygulamasının elde ettiği başarıların ardından bu faaliyetin dünyadaki başka ülkelerde de faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Banabak uygulamasını aşağıdan indirerek bu dünyaya siz de katılabilirsiniz: