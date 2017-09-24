Pablo Escobar'ın 71 yaşındaki kardeşi Robert De Jesus Escobar Gaviria'ya Netflix'in kardeşinin adını izinsiz kullanmaktan dolayı 1 Milyon dolar vermek zorunda kalabilir.

Netflix'in başı Pablo Escobar'ın kardeşiyle dertte. Adı Robert De Jesus Escobar Gaviria olan 71 yaşındaki Pablo Escobar'In kardeşi Netflix'e, kardeşinin ismini ve "Narcos" ismini izinsiz kullandıkları için dava açmaya hazırlanıyor. Netflix yasal yollarla dizinin aynı isimle kalmasını sağlamaya çalışsa da, Escobar'ın kardeşi özellikle de dizinin isim hakları kendisinde olduğu için, "Narcos" isminin kullanımını engellemeye kararlı olduklarını söyledi. Daha önce de dizinin lokasyon görevlisinin vurulması hakkında, "Bu diziyi çekiyorlarsa silahlı koruma tutmalılar" şeklinde açıklama yapan Garviria'nın bu olayla da birlikte "Diziyi sabote edenin kendisi mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

Sahibi Robert De Jesus Escobar Gaviria olan Kolombiya merkezli şirket Escobar Inc'in CEO'su Olof Gustafsson, ise Netflix'in belirli yasal yaptırımlarla kendilerini tehdit etmeye çalıştıklarını, ancak dizinin ismi de dahil, 1. ve 2. sezondaki baş karakterlerin büyük bir kısmının isim haklarına kendilerinin sahip olduğunu söyledi. Eğer Escobar'ın kardeşinin istediği 1 milyon doları Netflix ödemeye razı olmazsa, dizinin isim haklarının kullanımını kesin olarak engelleyeceklerini de belirtti.

"Pablo Escobar'ın 71 yaşındaki öz kardeşi Robert De Jesus Escobar Gaviria"

Netflix'in bir sonraki hamlesi ne olur bilinmiyor. Ancak Escobar'ın kardeşi yaptığı uzun basın açıklamasında kullandığı epeyce tehditkar sözlerle, ne kadar ciddi olduğunu da belirtiyor. Eğer şirket Escobar'ın kardeşinin istediği parayı ödemezse muhtemelen yeni sezona başka bir isimle devam etmek zorunda kalacaklar. Ancak Netflix'in şu an en büyük avantajı dizinin 3. sezonundan itibaren artık Pablo Escobar'In hikayesini anlatmayı bırakmış olması. Siz ne düşünüyorsunuz? Pablo Escobar'ın kardeşi haklı mı?