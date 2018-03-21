Gün geçmiyor ki yeni bir kripto para birimi piyasaya sürülmesin. Yeni para birimi 'uyuşturucu lordu' Pablo Escobar'ın erkek kardeşi Roberto Escobar'dan: 'Diet (diyet) Bitcoin'.

Blockchain'i kısaca açıklamak gerekirse kendi kripto para biriminizi oluşturabileceğiniz yer olarak niteleyebiliriz. Son adını duyurmuş kripto para ise kötü şöhretli uyuşturucu lordu Pablo Escobar'ın erkek kardeşi olan Roberto Escobar tarafından kripto para piyasasına sürülmüş vaziyette. Roberto'nun yatırım şirketi Escobar Inc., şu anda kullanıcıların parayı yüzde 96 indirimle satın alabilecekleri bir başlangıç ​​para teklif ediyor.

Escobar, yeni para birimine ek olarak DietBitcoin'i başlamasındaki motivasyonunu özetleyen 'Pablo Escobar’s Diet Bitcoin (Pablo Escobar'ın Diyet Bitcoin'i)' adlı kitabını yayınladı. Bu ender rastlanan kitaba Amazon'dan yalnızca 8 Dolar karşılığında sahip olabilirsiniz. Eğer para ödemek istemiyorsanız, resmi Diet Bitcoin sitesinden de bu kitabın ücretsiz bir kopyasını indirebilirsiniz.

Roberto Escobar -popüler inanışların aksine- Bitcoin'in Amerikan hükümeti tarafından yapıldığını ve gizemli adam 'Satoshi Nakamoto' tarafından yapılmadığını iddia ediyor. İlerleyen dönemlerde Diet Bitcoin başarılı olacak mı bilinmez ancak Roberto Escobar Diet Bitcoin'in geleceği konusunda epey iyimser olduğunu belirtiyor.

Yazımızı Escobar'ın kitabındaki sözlerle sonlandıralım o halde: "Değersiz paralarla yapışabilirsiniz, Ethereum'u koruyun, TRON'u koruyun, Ripple'ı koruyun, Bitcoin'i koruyun. Ne olduğunu göreceksiniz! Hepsi sıfıra gidecekler, neredeyse sıfır. Ama benim param değil. Çünkü benim Diet Coin'im; bu hayattaki yeni işim olacak!"