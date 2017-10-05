Pacifi Rim'in Yeni Film Kurgusunda 10 Yıl Geride Kaldı!

Pacific Rim için uygulamaya konulan yeni bir websitesi ilginç bir metodla yeni filmin tanıtımını yapıyor.

Çarşamba günü Pasific Rim'in resmi Twitter hesabından bir kod paylaşıldı: (65*789) Bu kod sayesinde film için yayına yeni sokulan GoJaeger.com'a girilebileceği belirtildi. Siteye giren kullanıcılar, Cuma günü öğle saatlerinde bitecek olan bir geri sayımla karşılaştı. (Bu arada kodu yazarken sesi kısmanızı öneririz.) Öte yandan geri sayım arasında bir Kaiju saldırısını anımsatan görüntüler de parazit şeklinde göze çarpıyor.

Ayrıca sitenin en üstünde yer alan 'Hatırlat' kısmında 'Geleceği Korumak İçin Geçmişi Hatırla' başlık kronolojik sıralama bulunuyor ve bu sıralama 2035 yılında sona eriyor. Jaeger Ayaklanması olarak geçen bu tarih için savaşın üzerinden 10 yıl geçti ifadeleri yer alıyor. Ve "Kaiju tehdidi geri döndüğünde hazır olacağız." deniyor.

Pacific Rim filmi sinemaya gireli yaklaşık olarak 4 yıl geçti ancak bizim bu yeni yayınlanan sitede kurgusal olarak filmde 10 yılın geçtiği doğrulanıyor.

Yeni film, 23 Şubat 2018'de vizyondaki yerini alacak.