Pacific Rim 2'den Bir İyi Bir de Kötü Haber!

Pacific Rim'in ilk filmi rekorları altüst eden bir gişe başarısına sahip olmasa da, yapımcı şirketi kara geçirip kendisine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Ne var ki ilk filmin yönetmeni Guillermo del Toro'nun devam projesinden ayrıldığı açıklandı.

2013 yılında gösterime giren Pacific Rim, 190 milyon dolarlık bütçesine karşın 420 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Bu Hollywood için inanılmaz bir rakam sayılmaz ancak devam filminin çekilmesi için yeterli. İlk filmde yönetmenlik koltuğuna Pan'ın Labirenti ve Hellboy'dan tanıdığımız Guillermo del Toro oturmuş ve Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Burn Gorman, Robert Kazinsky, Max Martini ve Ron Perlman gibi usta oyuncular kadroda yer almıştı.

Pacific Rim önümüzdeki yıl Pacific Rim 2: Uprising ile beyaz perdeye geri dönecek ve Kaiju ve Jaegers'ın savaşı yeniden başlayacak. Bununla birlikte Del Toro, yönetmenlik ve yapımcılık rollerinden çekildi.

Bu kötü bir haber gibi görünebilir ama elimizde serinin hayranlarını mutlu edecek bilgiler de var. Del Toro'nun yerini Daredevil'in yıldız TV yazarı/yönetmeni ve yapımcısı Steven S. DeKnight üstlenecek. Yıldız isimler John Boyega, Scott Eastwood gibi kadroda yerini alması ile ilk filmden daha iddialı bir yapım bekleyebiliriz.

DeKnight bugün sosyal medyadan yapıldığı açıklamadan çekimlerin tamamlandığını duyurdu. Bundan sonra post-prodüksiyon ve özel efekt birimine kalmış durumda. Star Wars: Force Awakens'tan Finn rolüyle tanıdığımız John Boyega'nın yeni Pacific Rim filminde nasıl bir performans göstereceğini merak ediyoruz. Yapım, 23 Şubat 2018'de dünya çapında gösterime girecek.