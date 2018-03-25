Pacific Rim Uprising, Black Panther'i Geçebilir Mi?

Black Panther'in kırdığı rekor ile Avengers'ı tahtından edişinin ardından, Pacific Rim Uprising'in hasılatı göz hapsinde ve Black Panther'e yetişip yetişemeyeceği konuşuluyor.

Black Panther, gişede yeni bir rekora imza atarak tüm zamanların en çok izlenen ve hasılat yapan süper kahraman filmi olmuştu. Marvel'in vizyona girdiğinden beri büyük beğeni toplayan ve rekorlar kıran filmi Black Panther'in bu başarısı ise arkasından ikinci filmin geleceği haberlerini de getirmişti. Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Pacific Rim Uprising ise doğal olarak Black Panther'in gişe verileri ile kıyaslanmaya başladı.

Pacific Rim Uprising'in ABD gösterimlerinden elde ettiği veriler her ne kadar iç açıcı olmasa da, Hollywood daha çok dış pazarı dikkate alıyor ve Uprising bu anlamda değerlendirildiğinde aslında iyi bir çıkış yakalamış durumda. Amerika dışında 62 farklı ülkede gösterilen film, 146 milyon dolarlık bir hasılat elde etmeyi hedefliyor ve bu Black Panther'in çıkış haftasında elde ettiği hasılatla neredeyse aynı.

Black Panther, 630 milyon dolarlık hasılat ile Avengers'ı tahtından etmiş ve Kuzey Amerika'da yeni bir rekora imza atmıştı. Uprising'in çıkış yaptığı haftasonunun değerlerine bakılırsa, iki filmi bu yönden kıyaslamak çok da mantıksız değil ancak ulaşılan rekor rakamların geçilmesi pek de kolay görünmüyor.