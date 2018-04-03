Pacific Rim Uprising, Görsel Efektleri İle Büyüledi

Film yapımının belki de en zorlu ve uğraştırıcı aşaması olan post-prodüksiyon, özellikle görsel efektlerin ve 'gerçek hayatta göremeyeceğiniz manzaraların' tasarlandığı aşama diyebiliriz. Pacific Rim Uprising'in olağanüstü yaratıklarının doğduğu yer de tam olarak orası.

Gelişen teknoloji, özellikle bilimkurgu türünde filmlerin yapımını setlerden bilgisayar ekranlarına taşıdı. Ekranda, gerçek hayatta asla göremeyeceğimiz manzaralara şahit oluyoruz ve kullanılan efektler ile sundukları imkanlar her geçen gün gelişiyor. Pacific Rim Uprising'de son dönemde vizyona giren filmler arasında, görsel efektleri ile en çok dikkat çeken yapımlardan biri oldu.

Film boyunca mücadelelerini izlediğimiz o dev boyutlar arası yaratıklar, birçok tasarımcının uzun süren çabaları sonucunda oluşuyor. Önce çeşitli programlar kullanılarak çizimleri tamamlanan karakterler, yine tasarımcılar tarafından filmin ışık ve doku özellikleri de göz önünde bulunarak geliştiriliyor ve genelde greenbox'da ya da platolarda çekilen sahnelerin üzerine post prodüksiyon aşamasında ekleniyor.

Her geçen gün kendi içinde gelişerek yeni imkanlar sunan özel efektler, modern sinemanın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sinema dünyası, gerçekdışı senaryoları beyaz perdeye yansıtma konusunda bu imkanı sonuna kadar kullanıyor ve bizlere inanması güç manzaralar sunmaya devam ediyor. 2 saatlik bir filmin prodüksiyon, çekim ve post prodüksiyon aşamasının ortalama bir yıl sürdüğünü düşünürsek, böyle yapım aşaması daha da zorlu olan filmleri izlemek için neden yıllarca beklediğimizi daha rahat anlayabiliriz.