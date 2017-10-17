Pahalı vs Uygun Fiyatlı Telefon: Hangi Kamera Daha İyi

Milyarlarca TL verdiğimiz telefonların kamerası, parasını hak ediyor mu? Bu kıyaslama ile daha sağlıklı bir karar vereceksiniz.

Günümüzde akıllı telefon satın alırken, birer fotoğraf makinesi satın alıyor gibi kamera özelliklerine dikkat ediyoruz. Profesyonel fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çekmenin yeri hala ayrı olsa da iPhone, Sony, Samsung gibi telefon üreticileri amiral gemilerinde kullandıkları kameralarıyla kullanıcıların fotoğraf isteğini fazlasıyla karşılamaya başladılar.

Fiyat/performans telefonlarda bile başarılı olmaya başlayan telefon kameralarını karşılaştıralım istedik. 800 dolarlık fiyatıyla iPhone 8 Plus ve yaklaşık 230 dolara satılan Nokia 6’nın kamera performansları arasında ne gibi farklılıklar var? Sonuçta bir iPhone fiyatına neredeyse dört tane Nokia 6 satın alınabiliyor.

Phonearena tarafından yapılan testte, iki telefon da günlük kullanımda fotoğraflar çekti. Muhteşem gün batımı fotoğrafları, loş ortamda arkadaşlarla fotoğraflar derken pek çok fotoğraf çekildi. Peki, iki telefon arasında ki 600 dolarlık farkı bu fotoğraflarda görebildik mi? Bunu sizin karar vermeniz gerekiyor. Standartlarınız burada çok önemli. Benim kendi fikrimce Nokia 6 fiyatına göre iPhone 8’in karşısında çok iyi bir şekilde durmayı başarmış. Elbette iPhone 8 kadar iyi değil, ancak bir telefon kamerasından istenilen şeyleri yapabiliyor.

Bakalım aşağıdaki fotoğrafları gördüğünüzde siz ne düşüneceksiniz? Fiyatları göz önünde bulunduracak olursak hangi telefon daha başarılı olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum.



