Ücretsiz ve kaliteli programlar mı arıyorsunuz? Photoshop'a veya Windows'a lisans ücreti ödemekten bıktınız mı? İşte pahalı uygulamaların muadili olan 10 adet şahane program!

1-GIMP

Photoshop, birçok şey için vazgeçilmez bir araç. Ancak ihtiyaç duyulduğu kadar da pahalı bir yazılım. GIMP ile para vermeden photoshop kalitesini yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca, yeryüzünde pahalı rakibine alternatif olarak en sık kullanılan program ünvanını taşıyor. Programa buradan erişebilirsiniz.

2-Libre Office

Ofis programları, çalışanların gündelik işlerini kolaylaştırıyor. Fakat ya öğrenciyseniz? Veyahut yeni bir firma sahibiyseniz ve sermayeniz azsa? Libre Office, Microsoft’un yüksek lisans ücretli ofis programlarına güçlü bir alternatif. Programa buradan erişebilirsiniz.

3-Inkscape

Vektörlere aşık mısınız? Adobe’nin vektör çizim programı olan illustrator, inanılmaz görseller hazırlamanıza yardımcı olabilir. Fakat bir de Inkscape’i deneyin! Inkspace, açık kaynak düynasının en popüler vektör çizim programı. Ayrıca bağımsız bir platform olması, onun gücüne güç katıyor! Programa buradan erişebilirsiniz.

4-Blender

Eğer 3D modellemeye, yazdırmaya veya animasyona meraklıysanız; sizin için daha uygun bir program yok! Elbette Maya, 3D Max gibi programlar da çok güçlü fakat gayet tuzlular. Blender ise hem ücretsiz hem de internette tonlarca eğitim kaynağı mevcut. Blender ile başlayın deriz! Programa buradan erişebilirsiniz.

5-Avira

Windows için en iyi hibrit koruma programlarından biri olan Avira’yı kesinlikle deneyin. Hem web’de koruma sağlıyor hem de saldırıları önleyebiliyor. Ayrıca ücretsiz edinebiliyorsunuz. Bedava olmasına rağmen Avira, birçok pahalı antivirüs programı ile aynı işi görüyor. Programa buradan erişebilirsiniz.

6-LMMS

Apple’ın Garageband’i veya daha da pahalı uygulamaları varsa; ücretsiz indirmek isteyenlerin de LMMS’i var. Elbetteki bir profesyonelseniz, istediğinizi bulamayabilirsiniz. Ancak amatör bir müzisyen veya sadece çalma deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu program size göre. Programa buradan erişebilirsiniz.

7-VirtualBox

Sanallaştırma sadece bilgisayar geekleri için değil, bilgisayarınıza yükleyeceğiniz yazılımların zararlı olup olmadığını da test edebileceğiniz bir yöntem. Birden çok platformda çalışan Oracle’ın bu güçlü aracı, çok güçlü ve tamamen ücretsiz. Programa buradan erişebilirsiniz.

8-DaVinci Resolve

İyi ve ücretsiz olan bir video edit programı bulmak gerçekten zor. Özellikle de iMovie veya Adobe Premiere gibi programlarla karşılaştırılınca birçok ücretsiz programın gerçekten kötü olduğunu görebiliyoruz. Ancak DaVinci Resolve öyle değil. Güçlü özellikleriyle şahane bir edit programı. Ayrıca ücretli versiyonu da var. Buradan programa erişebilirsiniz.

9-Linux

Elbette ki Linux dağıtımları, “ücretsiz” kelimesinin hakkını veriyor. Eğer yeni bir bilgisayar aldıysanız ve içinde işletim sistemi yoksa, mevcut Windows işletim sisteminizi yükselip para ödemek istemiyorsanız veya eski bir bilgisayarı hayata döndürüyor ve lisans ücreti ödemeden bir işletim sisteminiz olsun istiyorsanız, Linux dağıtımları size göre. Ubuntu ve Linux Mint, başlangıç için en iyi iki seçenek. İşletim sistemlerine buradan ve buradan erişebilirsiniz.

10-Google Drive

Herkes Google Drive’ı biliyor ve muhtemelen kullanıyor. Günlük hayatta, pahalı ofis programları kullanmak istemeyenlerin bir numaralı tercihi. Bunun yanında, dosyalarınız bulutta depolandığı için internet ortamında dilediğiniz gibi paylaşabiliyorsunuz, yani çalışanların aynı ofisteki bir ağda olmasına gerek yok! Ayrıca Docs, Sheets ve Slides gibi ücretsiz ve kullanışlı araçları Gmail ile desteklerseniz tadından yenmez. Eğer bir Google Drive’a sahip değilseniz hemen açın derim!