Paint ile Harikalar Yaratan 87 Yaşındaki Babaanne!

Instagram'da çalışmalarını paylaşan 87 yaşındaki babaanne, büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılaşmış durumda.

İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha García Zaera isimli babaanne, Paint ile çizdiği olağan üstü resimlerle görenleri adeta büyülüyor. İşin açıkçası benim gibi kağıt kalemi eline aldığında Cin Ali bile çizmekte zorlanan biri için, bu yaşta bu efora sahip olup böyle muhteşem resimler yapıyor olması oldukça ilgi çekici.

An itibarı ile 100 bine yaklaşan takipçi sayısıyla Instagram genelinde büyük bir fenomen olma yolunda ilerleyen García Zaera'nın profilinde, kendisiyle gerçekleştirilmiş bir de röportaj bulunuyor. An itibarı ile Instagram sayfasında 17 farklı çalışması bulunan 87 yaşındaki ressam en son çalışmasını 4 gün önce yayınladı.

Eğer ki siz de bu muhteşem çalışmalara göz atmak veya kendisini takip etmek isterseniz buraya tıklayarak Instagram hesabına erişebilirsiniz. 87 yaşındaki García Zaera'nın çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaptığı resimleri beğendiniz mi?