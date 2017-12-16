Paket Servisin Kahramanları: Motokuryeler!

İnternetten yemek siparişi verdiğimizde ya da bir paketi bir yere hızlıca ulaştırmak istediğimizde onlara başvuruyoruz. Onlar, hepinizin tahmin ettiği gibi motokuryeler.

Bugünlerde Youtube'da rastladığımız, ancak birkaç ay önce çekilmiş bir video dikkatimizi çekti. Bu video, 140Journos tarafından çekilen onlarca mini belgeselden bir tanesi. Bizim dikkatimizi çeken ise elbette belgeselin motokurye meselesine dikkat çekmesinin yanı sıra, büyük bir trajediyi de içerisinde barındırması. Belgeseli izlediğinizde daha iyi anlayacağınız olay, bir motokuryenin belgesel çekimi için 140Journos'ya başvurmasıyla başlıyor ve iki hafta sonra sona eriyor. Burada acı verici olan da motokuryenin iki hafta sonra hayatını kaybetmiş olması.

Peki motokuryenin kaderi hayatını kaybetmek mi? Bu konuyla ilgili elbette konuşması gerekenler motokuryeler. Zira belgeselde de bu insanlarla yapılan röportajlar öne çıkıyor. İlk olarak 30 dakikada teslim meselesine değinen motokuryeler, bazı büyük tekellerin işleri oldukça zorlaştırdığını belirtiyorlar. Bunun yanı sıra ehliyetsiz ve sigortasız çalıştırılan motokuryeler, hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bununla birlikte ekipmanların oldukça yetersiz olması da ölümlere davetiye çıkartıyor.

Diğer yandan genellikle eğitimsiz olduğu belirtilen motokuryelerden, işverenler plakalarını çıkartmalarını, kırmızı ışıktan geçmelerini ve hız yapmalarını da istiyor. Eğitim, kurallar ve insan hayatının öneminin adeta mesleğe dönşmüş hali olan motokuryeler modern ulaşım hizmetinin belki de en tepesinde duruyor. Vaadettiği hız her şeyi hiçe sayıyor ve birçok meseleyi de görmezden gelmemize sebep oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda sizce motokurye meselesi nasıl çözülür?