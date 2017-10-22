Pakistan Başbakanı, İstanbul'da ATAK Helikopterini Test Etti!

Kendisi de bir helikopter pilotu olan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, yeni helikopterimiz ATAK'ı kendi elleriyle test uçuşuna çıkardı.

D-8 Ekonomik İş Birliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Abbasi, Atatürk Havalimanında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TAI) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından karşılandı.

Test pilotları Arif Ateş ve Barış Yakar'dan helikopter hakkında bilgi alan Abbasi, burada helikopter ile yarım saatlik bir test uçuşu yaptı. Uçuşla ilgili olarak basın mensuplarına konuşan Abbasi, uçuşun çok iyi geçtiğini ve ATAK'ın çok iyi bir helikopter olduğunu ifade etti. TAI genel müdürüne teşekkürlerini sunan Abbasi ekledi: "Bence bu helikopter, bir pilot olarak söylebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin saldırı helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarılı buldu. Şu anda sözleşme görümelerimiz son hızı ile devam etmekte. Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz."