Pakistan'da 5.000 Yıllık Şehir, Terör Yüzünden Gömülecek!

Bronz çağından kalma olduğu düşünülen 5.000 yıllık şehir, sıcaklık, aşırı İslamcılık ve terör yüzünden gömülerek korunacak.

Arkeologlar, yaklaşık 5.000 yıllık tarihe sahip şehir kalıntılarını gömmeye karar verdi. Mohenjo Daro ya da “ölülerin höyüğü” olarak bilinen gölümü şehir, ilk olarak 1920’li yıllarda Hindistan’ın arkeolojik araştırması sırasında(Pakistan ve Hindistan eskiden tek bir ülkeydi) Sindh isimli Pakistan’lı bir görevli tarafından keşfedildi.

Geçtiğimiz yıllarda birçok araştırma yapılmış Mohenjo Daro’da şehrin Bronz Çağı kentlerinden birisi olduğu anlaşılmıştı. Bilim insanları böylesine önemli bir hazinenin karşısında bulunan tehditlerden dolayı şehri tekrardan gömmek istiyorlar. Endus Vadisi’nin yoğun sıcaklığından etkilenmesinden korkan bilin insanları, yaz aylarında sıcaklığın 46 derecelere kadar çıktığını belirttiler. Uzmanlar İslamiyet öncesi dini ikonografinin putperest olmasından dolayı tahrip edilmesinden korkuyor. Pakistan, özellikle son yıllarda İslamcı aşırıcılık politikasını artırdı ve bu tarz alanlara zarar vermeye başladı.

Yine tüm bunların dışında terörist tehlikesi altında kalan Mohenjo Daro, Işid’in tehlikesi altında olabilir. Bilim insanlarına göre arkeologlar, alanı daha fazla kazmaktan vazgeçmeli, hatta üstünü yine kumla kapatmalı. Harvard Üniversitesi’nden Dr.Richard Meadow, “ Alan gömülürse muhafaza edilebilir” dedi.

Bu tarz arkeolojik alanlar, bilim açısından çok önemli. Eski insanların nasıl yaşadığını tespit etmemizi sağlayan bu tarz alanlar son yıllarda muhafaza edilemiyor. Terör eylemleri ile dört yanı sarılan orta doğu ne yazık ki birçok mirasını terör belası yüzünden kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor.