Pakistan'da Twitter, Facebook ve Youtube Kapatıldı!

Pakistan'da iptal edilen seçim yasasındaki değişiklik nedeniyle protestolar sürerken hükümet Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal ağlara erişimi kapattı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da (özellikle Feyzabad Kavşağı'nda) yaklaşık 3 haftadır süren oturma eylemleri ve protestolara, polis tarafından müdahale edilmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı. Hükümet çatışmalar esnasında 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini duyururken bazı kaynaklar toplamda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Bununla birlikte İçişleri Bakanı Nisar Ali Han'ın Rawalpindi'deki evine saldırıların olduğu da belirtilirken hükümet kanadından flaş bir karar çıktı. Daha önce haber kanallarına protestoları yayınlatmayan hükümet şimdi de İslamabad ve Rawalpindi'de Facebook, Twitter ve Youtube'u erişime engelledi.

Sosyal ağ devi Twitter tarafından da doğrulanan sosyal ağlardaki kapatma uygulaması hakkında Facebook ve Youtube'dan resmi bir açıklama gelmedi. Bunun yanında birçok gazeteci yasaklara ilişkin tweetler atarken bazı üçüncü taraf uygulamalarla sosyal ağlara erişilebildiği belirtildi.