Nutella'da bulunduğu söylenen ve kanserojen madde olarak nitelendiren palm yağının ne olduğundan ve zararlarından bahsediyoruz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Nutella'nın palm yağı içerdiği gerekçesiyle Nutella'nın satıştan kaldırılması gündeme gelmişti. Peki Instagram fotoğraflarının vazgeçilmezi olan lezzetli Nutella'nın raflardan kaldırılması için böyle bir dedikoduya neden olan palm yağı nedir?

Aslında sadece Nutella değil günümüzdeki birçok gofret ya da türevi hazır tatlı gıdalarda bulunan palm yağı, palmiye ağaçlarından elde edilen bir çeşit bitisel yağdır. Bu bitkisel yağ dünyadaki bitkisel yağ ihtiyacını %30 oranında karşılamaktadır. Özellikle Afrika gibi yağışların bol görüldüğü bölgelerde yetişir.

Peki neden zararlı olduğu söyleniyor?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin yayınladığı rapora göre bitkisel yağlarda ve gıdalarda işlenmiş atıkların kullanıldığını açıkladı. Bitkisel yağlarda doğal olarak bulunan tatlı, renksiz ve kokusu olmayan işlenmiş atıkların palm yağında bulunması, bu yağın sağlıksız olabileceğine işaret ediyor.

Tabii her ne kadar zararlı olup olmadığı tartışılsa da dünyaya her yıl tonlarca palm yağı üretiliyor ve Nutella değil yüzlerce tatlı gıdada bu yağ kullanılıyor. Palm yağının zararlı olup olmadığına yönelik ise araştırmaların sonucunda bu yağın bulunduğu gıdaların yasaklanması ya da formülünü değiştirmesi gibi işlemler uygulanacak ancak bu konuda hiçbir şey de değişmeyebilir.